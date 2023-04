Contoh Soal SNBT 2023 Literasi Bahasa Indonesia, Cocok Untuk Calon Mahasiswa yang Mau Masuk UNPAK 

TRIBUN-MEDAN.COM - SNBT 2023 akan dilaksanakan pada 8-14 Mei 2023 untuk Gelombang I dan 22-23 Mei 2023 untuk Gelombang II.

Sebaiknya persiapan dimulai dari sekarang sebelum SNBT 2023 berlangsung di bulan Mei.

Universitas Pakuan (UNPAK) merupakan salah satu kampus negeri Indonesia yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan SNBT 2023.

Sebelum memilih kuliah di UNPAK, ada baiknya Anda menyiapkan beberapa soal latihan.

Soal yang diujikan dalam SNBT 2023 terdiri dari Tes Potensi Akademik, Keterampilan Menulis Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta Penalaran Matematika.

Berikut beberapa contoh soal SNBT 2023 dengan bahan yang bisa dipelajari di rumah.

Contoh Soal Literasi Bahasa Indonesia

Teks untuk nomor 1 -3

(1) Baru-baru ini, sejumlah ilmuwan menemukan spesies tokek teranyar yang diberi nama jackie’s day (Cnemaspis jackieii). (2) Nama ini terinspirasi dari tokoh bela diri yang sekaligus aktor tenar, Jackie Chan. (3) Penamaan ini disebabkan oleh kelincahan si tokek yang membuat para ilmuwan teringat akan sosok Jackie Chan yang gesit. (4) Selain kelincahannya, ada alasan lain yang mendasari penamaan tokek tersebut. (5) Penamaan yang menarik perhatian itu akan memudahkan pelestariannya karena orang-orang akan lebih mengenal spesies tersebut.

(6) Jenis tokek ini pertama kali ditemukan oleh herpetolog di Pegunungan Ghats Barat, India. (7) Dari ciri-ciri fisiknya, Cnemaspis jackieii memiliki tubuh yang cukup kecil dengan ukuran 3—4 sentimeter. (8) Sebagai makhluk diurnal, tokek jenis ini mempunyai sepasang mata dengan pupil sirkular. (9) Hal ini berbeda dengan tokek nokturnal yang memiliki pupil irisan.

(10) Saat penemuan itu, para ilmuwan tidak hanya menemukan spesies Cnemaspis jackieii, tetapi juga menemukan sebelas spesies lainnya. (11) Jenis-jenis tersebut juga memiliki nama yang tak kalah unik. (12) Contohnya adalah Cnemaspis balerion yang diambil dari laga “Game of Thrones”, Cnemaspis smaug yang terinspirasi dari laga “Lord of the Rings”, dan Cnemaspis galaxia yang tubuhnya mirip dengan galaksi dan bintang-bintang.

1. Paragraf 2 bacaan tersebut berfungsi untuk…

A. Menggambarkan spesies tokek Cnemaspis jackieii

B. Mendeskripsikan penemuan spesies tokek terbaru