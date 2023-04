Jerry Aurum Setengah Mati, Divonis 11 Tahun Penjara Saat Anak Lawan Leukemia, Ungkap Sikap Denada 

TRIBUN-MEDAN.com - Jerry Aurum setengah mati, divonis 11 tahun penjara saat anak lawan leukemia.

Ia pun mengungkap sikap Denada, mantan istrinya.

Jerry Aurum ditahan dan menjalani proses persidangan hingga akhirnya divonis 11 tahun penjara karena kasus narkoba.

Jerry Aurum Divonis 11 Tahun Penjara, Mantan Suami Denada Tak Terima dan Ajukan Banding (KOMPAS.com/TRI SUSANTO SETIAWAN)

Karena masalah yang dihadapinya, Jerry tak bisa menunaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua.

"Rasanya sudah mau mati pada saat tahu-tahu tercabut dari tanggung jawab gue, enggak bisa ngurusin dia, di situ setengah mati," kata Jerry dikutip dari YouTube Alvin in Love.

Perasaan itu membuat Jerry tersiksa. Apalagi harapannya mendapat vonis rehabilitasi ternyata jauh panggang dari api.

Di luar dugaannya, hakim menjatuhkan vonis 11 tahun penjara.

Baca juga: Jerry Aurum Sesali Perbuatannya, Mantan Suami Denada Bohongi Anaknya saat Berada di Penjara

"Tadinya gue pikir ya udah mungkin bakal segera rehab, enggak kebayang dong bertahun-tahun," lanjutnya.

Di tengah kecemasan yang melingkupinya, Jerry mendapat kunjungan dari Denada.

Dalam pertemuan itu, Denada berusaha menenangkan Jerry yang gundah gulana.

"Dia bilang 'don't worry jangan pikirkan kita berdua, kita berdua gua pastikan akan baik-baik aja,'" ujar Jerry menirukan perkataan Denada dulu.

"'Yang penting lo jaga diri, tetap sehat, karena begitu lo keluar, kita masih ngebutuhin lo. Don't worry about us, we'll be fine, I'll find a way,'" sambungnya.

Namun kata-kata Denada tak lantas membuat Jerry lepas tangan akan tanggung jawabnya terhadap Aisha.

Jerry Aurum - Denada (KOMPAS.com/TRI SUSANTO SETIAWAN-TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Apalagi setelah ia mengetahui Denada harus menjual barang-barang demi biaya pengobatan Aisha.