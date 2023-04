SIARAN LANGSUNG Leeds vs Liverpool Liga Inggris Jam 02:00 WIB, Streaming Leeds vs Liverpool via HP

(Glyn KIRK / AFP)

PREDIKSI SKOR Leeds United vs Liverpool Liga Inggris Malam Hari Ini, Head to head, Live Streaming : The Reds Punya Sejarah Bagus. Siapa Menang? Striker Liverpool Mohamed Salah (Kiri) bersaing dengan bek Chelsea Marc Cucurella (Kanan) selama pertandingan Liga Inggris melawan tamunya Liverpool di Stamford Bridge pada 4 April 2023. Pertandingan berakhir 0-0. (Glyn KIRK / AFP)