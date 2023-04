Contoh Soal SNBT 2023 Literasi Bahasa Inggris, Cocok Untuk Calon Mahasiswa yang Mau Masuk POLINELA 

TRIBUN-MEDAN.COM - SNBT 2023 akan dilaksanakan pada 8-14 Mei 2023 untuk Gelombang I dan 22-23 Mei 2023 untuk Gelombang II.

Sebaiknya persiapan dimulai dari sekarang sebelum SNBT 2023 berlangsung di bulan Mei.

Politeknik Negeri Lampung (POLINELA) merupakan salah satu kampus negeri Indonesia yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan SNBT 2023.

Sebelum memilih kuliah di POLINELA, ada baiknya Anda menyiapkan beberapa soal latihan.

Soal yang diujikan dalam SNBT 2023 terdiri dari Tes Potensi Akademik, Keterampilan Menulis Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta Penalaran Matematika.

Berikut beberapa contoh soal SNBT 2023 dengan bahan yang bisa dipelajari di rumah.

Contoh Soal Literasi Bahasa Inggris

1. Based on the passage, it can be hypothesized that …

A. 'Green' softeners are developed in response to the needs of fabric softener addicts.

B. Manufactures will shift to producing 'green' fabric softener products.

C. A small amount of fabric softener chemicals in the water will not harm aquatic life.

D. The absorbency in some textiles will be reduced if they are washed with fabric softeners.

E. People with breathing problems will feel safer using fabric softener if it contains fewer perfume chemicals.

Jawaban: E