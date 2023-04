Bolak Balik Rumah Sakit, Isyana Sarasvati Terkena Penyakit Lupus, Begini Kondisinya Sekarang

TRIBUN-MEDAN.COM – Musisi Isyana Sarasvati mengumumkan dirinya terkena penyakit autoimun SLE atau Systemic Lupus Erythematosus.

Hal itu disampaikan Isyana Sarasvati lewat akun Instagram pribadinya. Melalui unggahannya, Isyana Sarasvati mengabarkan dirinya didiagnosis penyakit autoimun SLE atau Systemic Lupus Erythematosus.

Isyana Sarasvati juga mengunggah fotonya tengah berbaring di ranjang rumah sakit dengan selang infus terpasang.

"Story time!! Mungkin byk yg bertanya2 aku kenapa, kaya bolak balik RS mulu beberapa waktu ke belakang. Intinya akhir taun lalu aku terdiagnosis autoimun, salah satunya SLE. Nah skrg Ig flare. Begitu. Hehe," tulis Isyana pada Kamis (20/4/2023).

Ia menyampaikan, saat ini dirinya sudah mendapat penanganan medis. Isyana juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan diri.

Termasuk mengistirahatkan tubuh jika sudah lelah, jangan memaksa tubuh untuk terus beraktivitas.

"Sudah ditangani dengan sangat baik disini, feeling so so much better nowww. Semangaat! Yang belum paham autoimun SLE apa boleh ceki2 di internet aja yes. TAPI SATU SIH DARI AKU. SEHAT ITU MUAA MUAA MUAAHAAAL GUYS! Please sayang sayang badan kalian," katanya.

"Kalau emang sudah kecapean jangan diforsir, istirahat sejenak. Tidak apa-apa. Semangat buat kita semua, terima kasih doa-doa baiknya! Daaan pastinya minal minul ya guys sekalian, love you," ucapnya.

Mengutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, Lupus Eritematosus Sistemik (Systemic lupus erythematosus/SLE) atau yang lebih dikenal sebagai penyakit lupus, merupakan penyakit autoimun reumatik kronis, dapat mengenai banyak organ tubuh dengan tampilan klinis yang sangat beragam.

Dikenal juga sebagai penyakit seribu wajah, karena antara satu pasien dengan pasien lainnya memiliki manifestasi klinis yang berbeda-beda, dan sering menyerupai penyakit lain.

Secara umum, penyakit autoimun merupakan penyakit akibat gangguan sistem imun, tubuh kehilangan kemampuan untuk membedakan antara “self ” dan “nonself ”.

"Penyakit autoimun ditandai adanya produksi antibodi terhadap jaringan tubuh sendiri (autoantibodi) secara berlebihan, sehingga menyebabkan proses peradangan dan kerusakan jaringan," tulis Kemenkes.

Penyakit lupus ini dapat menyerang semua usia, dari mulai bayi yang baru lahir (Neonatal Lupus) sampai pernah dilaporkan pada seorang wanita usia 89 tahun.

Sebaran usia dan jenis kelamin dengan insidensi penyakit lupus ini di antaranya :

- 80 persen mengenai usia 15- 45 tahun

- 80 – 92