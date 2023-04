LINK NONTON Live Streaming Bayern Munchen Vs Man City, Akses di SIni Selain SCTV

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming laga antara Bayern Muenchen vs Manchester City di leg 2 perempat final Liga Champions 2022-2023, Kamis (20/4/2023) dini hari nanti.

Keseruan Duel Bayern Muenchen vs Man City tersaji di Allianz Arena, Kamis (20/4/2023) dini hari pukul 02.00 WIB Live SCTV.

Selain bisa disaksikan di SCTV, laga Bayern Munchen vs Man City ini bisa anda tonton via live streaming lewat HP.

Adapun link nonton live streaming Bayern Munchen vs Man City bisa di klik tautannya di akhir artikel ini.

Kalau berhasil melakukan epic comeback, maka Bayern Muenchen akan masuk geng elite Barcelona dan Liverpool di Liga Champions.

Bayern Muenchen akan bertanding melawan Manchester Citypada laga leg kedua babak perempat final Liga Champions2022-2023.

Menghadapi The Cityzens, Bayern Muenchen membawa modal yang kurang bagus.

Hal itu tak bisa dilepaskan dari kekalahan 0-3 melawan Man City di leg pertama.

Ketika itu, tiga gol milik The Cityzens dilesakkan oleh Rodri (menit ke-27), Bernardo Silva (70'), dan Erling Haaland (77').

Dengan kekalahan telak itu, langkah Die Roten untuk lolos ke babak semifinal akan sangat berat.

Meski berat, Bayern Muenchen tetap punya peluang lolos ke babak semifinal.

Syaratnya, Thomas Mueller cs harus menang telak minimal dengan selisih 4 gol atas Man City.

Kalau berhasil mencapai hasil di atas, Bayern Muenchen akan menjadi tim kelima yang lolos dari fase gugur Liga ChampionsUEFA setelah kalah 3 gol atau lebih di leg pertama.

Dilansir BolaSport.com dari Goal Internasional, empat tim sebelumnya yang berhasil melakukan epic comeback semacam itu adalah Deportivo La Coruna pada 2003-2004 (5-4 vs AC Milan), Barcelona pada 2016-2017 (6-5 vs PSG), AS Roma pada 2017-2018 (4-4 vs Barcelona, ​​menang gol tandang) dan Liverpoolpada 2018-2019 (4-3 vs Barcelona).