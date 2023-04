Sinopsis Film Guy Ritchie's The Covenant, Film yang Ditonton Jokowi-Iriana di Solo Paragon Mall

TRIBUN-MEDAN.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana terlihat memasuki salah satu studio Cinema XXI Solo Paragon Mall untuk menonton film Guy Ritchie's The Covenant.

Adapun film Guy Ritchie’s The Covenant telah tayang sejak 19 April 2023 lalu, film asal Amerika Serikat (AS) ini menjadi pilihan film yang ditonton oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana di Solo Paragon Mall, Kamis malam (20/4/2023)

Diketahui tidak semua bioskop memutar film Guy Ritchie’s The Covenant ini, Film yang disutradarai dan sekaligus ditulis oleh Guy Ritchie ini mengusung genre action yang menceritakan perjuangan militer AS bernama John Kinley (Jake Gyllenhaal).

John yang merupakan seorang sersan berangkat ke Afganistan untuk menyelesaikan tugas terakhirnya.

Di sana ia harus berperang melawan Taliban dan menyelamatkan pemandu lokal yang membantunya.

Setibanya di Afghanistan, pemandu lokal bernama Ahmed (Dar Salim) menyelamatkan John dari serangan Taliban.

Namun Taliban menangkap Ahmed dan menyandera keluarganya. John pun berusaha menyelamatkan Ahmed.

Film ini dibintangi oleh Jake Gyllenhaal sebagai Sersan John Kinley dan Dar Salim sebagai penerjemah bernama Ahmed.

Selain Gyllenhaal dan Salim, beberapa bintang lain juga turut membintangi, termasuk Antony Starr (The Boys), Alexander Ludwig (Vikings), Bobby Schofield (Don’t Breathe 2), Emily Beecham (1899), dan Jonny Lee Miller (The Crown).

The Covenant sendiri merupakan judul film pertama Gyllenhaal di tahun 2023. Ia sebelumnya pernah membintangi Ambulance (2022) dan The Guilty (2021).

Film ini diproduseri oleh Guy Ritchie, Ivan Atkinson, John Friedberg, dan Josh Berger. Sementara Samantha Waite, Olga Filipuk, Robert Simonds, dan Adam Fogelson menjadi eksekutif produser.

Sang sutradara Ritchie sudah terkenal karena beragam karya sebelumnya. Ia pernah mengarahkan dua film Sherlock Holmes (yang dibintangi oleh Robert Downey Jr.), The Man from U.N.C.L.E., King Arthur: Legend of the Sword, dan Aladdin.

Selain The Covenant, karyanya di tahun ini juga termasuk Operation Fortune: Ruse de Guerre.

Ritchie juga tengah menggarap film mendatang, Aladdin 2 dan sekuel The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

(cr9/Tribun-Medan.com)