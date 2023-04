DISIARKAN LANGSUNG Liverpool vs Nottingham, Manchester City vs Sheffield,Liga Italia Lazio vs Torino

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan pertandingan seru bola yang meibatkan sejumlah klub Liga Eropa yang berlangsung mulai Sabtu (22/42023) hari ini.

Liga Inggris (Premier League) tak ketinggalan hadir lagi malam ini .

Berikut jadwal pertandingan bola selengkapnya, laga lanjutan Liga Inggris, Liga Italia, Bundesliga hingga Piala FA..

Siaran langsung bola

Keseruan permainan para bintang sepak bola bisa disaksikan langsung di SCTV, RCTI hingga Vidio.com.

Baca juga: KLASEMEN LIGA INGGRIS Semakin Panas, Arsenal Gagal Menang Lawan Southampton



Ada pun Liga Inggris telah menginjak pekan 32 dan menyisakan delapan pertandingan lagi.

Semalam, Arsenal bermain imbang 3-3 lawan Southampton, namun tak mengubah urutan klasemen Liga Inggris sebagai sang pemuncak.

Malam nanti berlangsung juga laga Fulham vs Leeds, Crystal Palace vs Everton hingga Liverpool vs Nottingham.

Sementara juga tersaji satu laga Liga Prancis antara Auxerre vs Lille.

Liga Italia menyiarkan dua laga, termasuk partai Lazio vs Torino.

Bundesliga menyajikan lima pertandingan, Bayern Munchen dan Dortmund masing-mmasing akan berlaga.

Selain liga, tersaji juga laga Piala FA antara Man City vs Sheffield United.

Berikut jadwal bola malam ini:

Liga Inggris