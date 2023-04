SIARAN LANGSUNG Barcelona vs Atletico Madrid La Liga Spanyol, Streaming Barcelona vs Atletico via HP

Pierre-Philippe Marcou / AFP

Nonton Live Streaming Barcelona vs Atletico Madrid Liga Spanyol Hari Ini, Prediksi Skor, Head to Head dan Akses Link via HP. Momen Bek Atletico Madrid Reinildo Mandava (Kiri) bersaing dengan pemain depan Barcelona Ousmane Dembele selama pertandingan sepak bola Liga Spanyol antara Club Atletico de Madrid dan FC Barcelona di stadion Wanda Metropolitano di Madrid pada 8 Januari 2023. Hasil Atletico Madrid vs Barcelona di Liga Spanyol, Menang 0-1, Blaugrana Jauhi Kejaran Real Madrid