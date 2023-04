Disiarkan Langsung AS Roma vs Bayer Leverkusen, Juventus vs Sevilla Semifinal Liga Eropa

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut jadwal Pertandingan siaran langsung Semifinal Liga Eropa (Europe League)

Duel perdana akan digelar pada 11 Mei 2023 melibatkan AS Roma vs Bayer Leverkusen dan Juventus vs Sevilla.

Pertarungan di Liga Eropa bakal semakin seru.

Jadwal Lengkap Siaran Langsung Liga Europa 2022 / 2023 ditayangkan live di SCTV dan tvonline Vidio.

Empat tim tersebut sebelumnya lolos ke babak semifinal melaluoi pertarungan sengit di babak perempatfinal pada, Jumat (21/4/2023) lalu

Di babak 4 besar, menjadi ajang pertarungan empat tim dari Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Spanyol.

Tahun ini, tim Italia tampak dominan dengan mengirimkan dua wakil di semifinal Liga Eropa, yakni AS Roma dan Juventus.

Sedangkan dua tim yang lolos di semifinal lainnya adalah Bayer Leverkusen dari Jerman dan Sevilla dari Spanyol.

Diketahui, Juventus melangkah ke semifinal setelah mengalahkan Sporting Lisbon dengan agregat skor 2-1.

Juventus bakal bertemu dengan Sevilla di Raja Liga Eropa. Tentu ini akan menjadi hal tak mudah bagi Juventus.

Terlebih Sevilla berhasil mengamankan empat besar Liga Eropa setelah membungkam Man United dengan agregat skor 5-2.

Sebagaimana diketahui, Sevilla cukup baik saat tampil di kompetisi kasta kedua di Eropa ini.

Klub sepak bola asal Spanyol itu sudah meraih enam gelar juara pada 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, dan 2020.

Sedangkan tim Italia lainnya, AS Roma sukses mencetak comeback Dramatis setelah mengingkirkan wakil Belanda, Feyenoord.