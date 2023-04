Nana Mirdad Geram Usai Andrew White Dituding Anti Islam, Bermula dari Ucapan Selamat Lebaran

TRIBUN-MEDAN.com - Nana Mirdad geram usai Andrew White dituding anti islam.

Hal ini bermula dari ucapan selamat lebaran yang disampaikan Nana Mirdad.

Pada postingan Nana Mirdad, netizen tersebut menuding Andrew White anti Islam.

Foto Pasangan Nana Mirdad dan Andrew White. (Instagram/andrew.white._)

Nana Mirdad pun langsung berikan jawaban menohok atas tudingan sang suami anti Islam.

Seperti diketahui, Andrew White dan Nana Mirdad sama-sama beragama Nasrani.

Nana Mirdad mengunggah ucapan selamat hari raya Lebaran di akun Instagramnya.

Dalam postingannya, Nana berpose bersama sang putri, Sarah Deana White dengan pakaian warna senada.

"Twinning with my little princess today. Maaf lahir batin ya. Happy Eid Mubarak," tulis Nana Mirdad dalam keterangan unggahan tersebut.

Unggahan tersebut sontak mendapatkan beragam komentar.

Nampaknya ada satu komentar dari warganet yang membuat istri dari Andrew White tersebut bereaksi.

Pasalnya warganet tersebut menyoroti sikap Andrew White dalam komentar.

Hingga warganet juga menyinggung soal ayah dan adik laki-laki Nana Mirdad yang diketahui memeluk agama Islam.

"Pak @andrew.white._ setiap ada perayaan muslim gak pernah ngucapin apa-apa. Padahal bapak mertuanya dan adik laki iparnya islam. Terlihat anti islam gitu jadinya," tulis warganet tersebut.

Pemilik nama lengkap Hanna Natasya Maria Mirdad atau yang dikenal dengan Nana Mirdad itu lantas membalas komentar warganet tersebut.

