Prediksi Skor AS Roma vs Leverkusen Semifinal Liga Europa, Mourinho vs Alonso, Juventus vs Sevilla

Twitter/AS Roma

AS Roma vs Bayer Leverkusen Semifinal Piala Eropa, Adu Taktik Murid dan Guru, Mourinho vs Alonso. Sebelumnya, Juventus dan AS Roma harus puas berbagi poin dalam laga pekan ketiga Liga Italia 2022-2023 dengan berakhir skor 1-1 di Stadion Allianz, Sabtu (27/8/2022)