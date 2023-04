Libur Lebaran, Mikie Funland Kembali Dipadati Oleh Pengujung

TRIBUN-MEDAN.com, KARO - Libur Idul Fitri 1444 H tahun ini sungguh di nanti oleh masyarakat, karena beberapa tahun terakhir aktivitas masyarakat merayakan libur lebaran tidak bisa leluasa dikarenakan adanya pandemi Covid-19, sehingga masayarakat sudah haus akan suasana liburan bersama keluarga pada masa lebaran yang sudah menjadi suatu kegiatan rutinitas keluarga.

Liburan Idul Fitri tahun ini Mikie Funland kembali manjadi tujuan wisatawan, arena rekreasi keluarga yang menawarkan beraneka ragam wahana permainan dan dilengkapi dengan Hotel ini selalu mampu menyedot perhatian pengunjung, apalagi Mikie Funland secara konsisten selalu menghadirkan wahana baru, wahana yang paling terbaru adalah THE PEAK dan AHOOY, kedua wahana baru ini melengkapi total lebih dari 35 wahana yang sudah tersedia di Mikie Funland, dimana semua wahana ini bisa dinikmati sepuasnya oleh pengunjung dengan hanya membeli satu tiket saja dengan nama paket All You Can Play.

Para pengunjung bersama rombongan keluarga memadati Mikie Funland yang jadi destinasi favorit untuk berwisata di hari libur lebaran tahun ini.

Terpantau pada masa liburan Idul Fitri tahun ini, rentetan mobil maupun sepeda motor tidak henti-hentinya masuk ke areal parkir Mikie Funland yang sangat luas. Areal parkir yang sama sekali tidak mengutip bayaran kepada pemilik kendaraan sebagai salah satu bentuk fasilitas Mikie Funland.

Akses jalan dari areal parkir ke arena permainan juga sangat nyaman dengan adanya jembatan penyebrangan sehingga pengunjung tidak perlu lagi khawatir menyebrang dari jalan raya yang tentunya selalu padat dengan arus lalu lintas. Dari sekian banyak wahana yang ada, beberapa wahana populer yang sangat diminati saat ini adalah The Peak, Tsunami, The Falls, Dolphyn Bay, Dino Tracker, dan masih banyak lagi.

Bagi masyarakat yang belum sempat berkunjung pada saat awal libur lebaran tiadak perlu khawatir, karena Mikie Funland akan tetap buka setiap hari sampai dengan tanggal 7 Mei 2023 dan di sambung dengan liburan sekolah sampai tanggal 30 Juni 2023 (kecuali hari senin tutup untuk perawatan), dengan banyaknya pilihan wahana permainan yang bisa dinikmati oleh anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua sekali pun diyakini akan memberikan kepuasan bagi para tamunya.

Banyaknya pilihan wahana menjadi salah satu alasan Mikie Funland wajib jadi destinasi favorit untuk liburan bersama keluarga

