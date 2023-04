Gala Dinner Spesial & Penuh Berkah Hanya di Mikie Holiday Resort Hotel Berastagi

TRIBUN-MEDAN.com, KARO - Dalam rangka menyemarakkan liburan lebaran 2023, Mikie Holiday Resort Berastagi melaksanakan Gala Dinner di Azalea Restaurant bertajuk Blissful Gala Dinner yang berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 22-25 April 2023 guna memanjakan para tamu dengan variasi sajian menu khas Indonesia dan Timur Tengah.

Adapun makna tajuk gala dinner yang diusung adalah gala dinner yang penuh dengan berkah dan kebahagiaan bagi para tamu. Dengan harga Rp 300.000 net, para tamu bersama keluarga dapat menikmati berbagai menu spesial buatan para chef handal Mikie Holiday Resort. Para tamu tidak hanya dimanjakan dengan berbagai makanan All You Can Eat namun dihibur dengan penampilan Live Music dari tim pemusik lokal yaitu Projekustik sehingga menambah keseruan suasana libur lebaran.

Suasana Azalea Restaurant pun begitu ramai. Dengan jumlah tamu yang menikmati hidangan sebanyak 300 orang dan kamar hotel pun terisi penuh selama lebaran. Selama libur umum, hotel Mikie Holiday Resort dipadati para tamu yang rata-rata berlibur bersama keluarga besar. Sehingga hotel ini dapat dikategorikan family - friendly. Berbagai dekorasi dan fasilitas tersedia untuk kesenangan para tamu baik dari kalangan usia anak-anak hingga lansia.

Hotel yang terletak di kota Berastagi yang dingin ini, saat ini terkenal dan selalu menjadi tujuan penduduk Medan sekitarnya dan luar kota lainnya. Mikie Holiday Resort memiliki fasilitas yang sangat lengkap untuk mendukung aktivitas para tamu seperti area permainan Gossip Leisure, kolam renang, outdoor gym tentunya dengan pemandangan pegunungan Kota Berastagi serta areal parkir yang cukup luas.

Hotel Mikie Holiday Resort selalu memberikan kesan terbaik dan spesial di setiap acara maupun libur umum kepada para tamu yang telah memberikan kepercayaan untuk selalu memilih hotel tersebut sebagai akomodasi pilihan keluarga. Tak hanya fasilitas dan kenyamanan yang ditawarkan, namun pelayanan yang memuaskan dari para staff menjadi prioritas hotel tersebut guna meningkatkan kemajuan pelayanan hotel setiap harinya.

Selama Blissful Gala Dinner, para tamu dimanjakan dengan berbagai variasi sajian menu khas Indonesia dan Timur Tengah.

