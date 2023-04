Prediksi Skor Chelsea vs Brentford Liga Inggris Malam Ini, Big Match Live Manchester City vs Arsenal

Jadwal Liga Inggris: Chelsea Vs Brentford hingga Big Match Manchester City Vs Arsenal, Perebutan Titel Juara. Siapa Menang? Sebelumnya di Liga Champions Real Madrid berhasil menang mudah lawan Chelsea di leg kedua perepmat final Liga Champions 2023, Rabu (19/4/2023)

TRIBUN-MEDAN.COM - The Blues Chelsea akan berhadapan Brentford dalam lanjutan Liga Inggris hari Kamis (27/4/2023) WIB.

Duel Chelsea vs Brentford diprediksi berlangsung sengit mulai pukul 01.45 WIB.

Pasalnya, kedua tim butuh tiga poin kemenangan untuk mendongkrak posisinya di klasemen Liga Inggris.

Saat ini, Chelsea menempati posisi ke-11 di bawah Brentfor dengan raihan 39 poin dari 31 laga.

Sedangkan Brentford bertengger di peringkat ke-10 dengan torehan 44 poin dari 32 laga.

Berikut ini jadwal pertandingan Liga Primer Inggris minggu ini mulai Rabu, (26/4/2023).

Jadwal Liga Inggris minggu ini menghadirkan sejumlah pertandingan penting dan menarik.

Selain laga Chelsea vs Brentford, ada juga duel West Ham vs Liverpool, hingga big match Manchester City vs Arsenal termasuk dalam jadwal Liga Inggris pekan ini.

Simak jadwal selengkapnya, dikutip TribunPapuaBarat.com dari premierleague.com:

Rabu, 26 April 2023

- Wolves vs Crystal Palace (live di Vidio.com pukul 01.30 WIB/03.30 WIT)

- Aston Villa vs Fulham (live di Vidio.com, pukul 01.45 WIB/03.45 WIT)

- Leeds United vs Leicester City (live di Vidio.com, pukul 02.00 WIB/04.00 WIT)