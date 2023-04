JAM TAYANG Real Madrid Vs Almeria Malam Ini, Prediksi Skor, Line-up, Berita Tim dan Link Streaming

TRIBUN-MEDAN.com - Real Madrid dijadwalkan akan melawan Almeria dalam pertandingan lanjtan Liga Spanyol La Liga malam ini, Sabtu (29/4/2023).

Jam tayang kick off laga Real Madrid vs Almeria dimulai pukul 23.30 WIB, via live streaming tV Online.

Tuan rumah akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan di Santiago Bernabeu.

Pemenang Liga Champions 14 kali secara tak terduga kalah 4-2 di Girona terakhir kali.

Meskipun, mereka akan merasa sedikit lebih baik tentang diri mereka sendiri 24 jam kemudian setelah Barcelona kalah 2-1 dari Rayo Vallecano.

Los Blancos unggul dua poin dari rival Atletico Madrid, yang duduk di urutan ketiga.

Mereka harus memulihkan performa liga mereka dengan cepat jika mereka ingin memastikan mereka finis sebagai runner-up di bawah Bacelona.

Berita tim

Real Madrid dapat menyambut Thibaut Courtois kembali ke gawang setelah pemain Belgia itu absen dalam kekalahan 4-2 di Girona karena sakit, tetapi Luka Modric absen setelah ditarik keluar pada pertandingan itu.

David Alaba dan Ferland Mendy juga absen untuk Carlo Ancelotti, sementara pemenang Ballon d'Or 2022 Karim Benzema mungkin tidak terancam dengan semifinal Liga Champions melawan Manchester City yang akan datang.

Prediksi Starting XI

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Rudiger, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Kroos; Asensio, Rodrygo, Vinicius

Almeria (4-3-3): Martinez; Chumi, Ely, Babic, Centelles; Melero, De la Hoz, Robertone; Baptistao, Suarez, Embarba

Prediksi Skor