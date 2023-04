Pascalebaran, Harga Telur Ayam Mulai Turun di Pasar Kampung Lalang, Cabai Merah Semakin Anjlok

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sepekan Idul Fitri 1444 H, harga sejumlah kebutuhan pokok yang naik sebelum Lebaran, perlahan mulai turun.

Seperti halnya, harga telur ayam ras, yang sebelumnya sempat melonjak di harga Rp 55 ribu per papan, kini mulai turun menjadi Rp 45 ribu per papan.

Harga tersebut berdasarkan pantauan Tribun Medan, di Pasar Tradisional Kampung Lalang, Sabtu (29/4/2023).

"Dari semalam, sudah mulai turun harganya, kalau normalnya kan biasa di harga Rp 35 - 37 ribuan, ini masih tinggi lah bisa dikatakan," ujar Robby salah satu pedagang di pasar tradisional Kampung Lalang, Medan.

Tak hanya telur, beberapa harga komoditi lainnya juga beranjak turun, seperti halnya beras, yang sempat naik sekitar Rp 13.600 per kilogram kini sudah turun menjadi Rp 13.000 per kilogram.

Harga cabai yang sebelum lebaran sudah anjlok, kini semakin anjlok, sebelumnya harga bisa mencapai diatas Rp 20 ribuan per kilogram, kini hanya mencapai Rp 18 ribu per kilogramnya.

Sedangkan beberapa kebutuhan pokok lainnya, seperti Bawang Merah Rp 32 ribu per kilogram, Bawang Putih beranjak naik harga Rp 54 ribu per kilogram, Tomat Rp 8 ribu per kilogram, Minyak Goreng Minyakita Rp 14 ribu per kilogram, dan Ayam Potong Rp 32 ribu per kilogram.

(cr26/tribun-medan.com)