PREDIKSI Skor AS Roma Vs AC Milan Liga Italia, Live Streaming Jam 23.00 WIB, Akses di Sini Linknya

TRIBUN-MEDAN.com - Pertandingan big match Liga Italia akan menyajikan duel antara AS Roma vs AC Milan yang berlangsung Sabtu (29/4/2023) malam.

Berikut prediksi skor AS Roma vs AC Milan pada giornata 32 Liga Italia, di Stadion Olimpico Roma, Sabtu (29/4/2023) pukul 23.00 WIB.

Keseruan laga AS Roma vs AC Milan ini tak disiarkan TV lokal tapi tayang via live streaming.

Laga AS Roma vs AC Milan bertajuk grande partita Serie a ini akan menjadi pertarungan bagi kedua tim untuk memperebutkan tiket empat besar klasemen Liga Italia.

Beberapa bursa prediksi skor meyakini laga AS Roma vs AC Milan akan berakhir dengan hasil imbang untuk kedua tim.

Prediksi Skor AS Roma vs AC Milan

Sportskeeda: AS Roma 1-1 AC Milan

Sportsmole: AS Roma 1-1 AC Milan

Tribunnews: AS Roma 1-0 AC Milan

Preview

AC Milan dan AS Roma sama-sama mengoleksi 56 poin dari 31 laga. Rossoneri di empat klasemen, sedangkan Giallorossi di posisi lima. Kedua tim memiliki selisih gol yang sama +14.

Kedua tim sebenarnya sedang sama-sama sedang mencari stabilitas. Tim tuan rumah baru saja menelan kekalahan dari Atalanta dengan skor 3-1, kekalahan kedua Giallorossi dalam liga laga terakhir di semua kompetisi.

Begitu pula Rossoneri yang hanya bisa meraih dua kemenangan dalam lima pertandingan terakhir. Sementara tiga perjalanan lainnya hanya berakhir imbang.