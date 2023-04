SIARAN LANGSUNG AS Roma vs AC Milan Liga Italia Serie A, Link Streaming AS Roma vs AC Milan via HP

Marco BErteorello/AFP

Live Streaming AS Roma Vs AC Milan Big Match Liga Italia Serie A, Prediksi Skor, Berita Tim Dan Starting XI Line-up. Akses Link Nonton via HP. Momen Palatih AC Milan, Stefano Pioli menyebut bahwa Rossoneri menjadi tim underdog setelah menyingkirkan Napoli di Liga Champions, Rabu (19/4/2023). Pelatih AC Milan asal Italia Stefano Pioli berbicara dengan penyerang AC Milan asal Portugal Rafael Leao selama interupsi pertandingan sepak bola leg pertama perempat final Liga Champions UEFA antara AC Milan dan SSC Napoli pada 12 April 2023 di stadion San Siro di Milan.