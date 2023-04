LINK NONTON Live Streaming Fulham Vs Man City Jam 20.00 WIB, Akses di Sini, Tak Live SCTV

Saksikan live streaming laga antara Fulham vs Manchester City lanjutan Liga Inggris yang berlangsung Minggu (30/4/2023).

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga antara Fulham vs Manchester City lanjutan Liga Inggris yang berlangsung Minggu (30/4/2023).

Keseruan laga Fulham vs Manchester City pekan ke-34 Liga Inggris kick off pukul 20.00 WIB, tak disiarkan SCTV tapi tayang via live streaming TV Online.

Adapun link nonton live streaming Fulham vs Man City bisa diakses di akhir artikel ini.

Laga Fulham vs Manchester City Liga Inggris, akan jadi peluang Man City kudeta Arsenal, Erling Haaland Cs justru dapat pesan khusus.

Pada pekan ke-34, Fulham akan menjadi lawan tangguh yang harus ditaklukkan oleh Manchester City pada Minggu (30/4/2023) pukul 20.00 WIB.

Seperti diketahui, kans Manchester City untuk merengkuh titel Liga Inggris 2022-2023 terbuka lebar usai memperpendek jarak poin dengan Arsenal.

Saat ini, The Citizens menduduki peringkat kedua di papan klasemen, memepet The Gunners dengan margin dua poin.

Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menegaskan Erling Haaland Cs harus fokus demi bisa menjadi juara Liga Inggris 2022-2023.

Man City bakal bertindak sebagai tamu dengan melawat ke Craven Cottage sembari berharap memetik poin penuh untuk menggusur posisi Arsenal dari puncak klasemen.

Pep Guardiola selaku pelatih meminta anak-anak asuhannya untuk tetap fokus di setiap laga.

Pasalnya, pertarungan perebutan gelar juara enar-benar dimulai dan permainan psikologis sangat berpengaruh.

"[Ini akan menjadi] hal yang penting secara psikologis," ujar Guardiola, dikutip BolaSport.com dari situs resmi Man City.

"Namun, kami hanya perlu menampilkan performa sebaik mungkin dan memenangkan pertandingan demi pertandingan agar bisa mendekati laga-laga terakhir untuk menjadi juara."

"Ketika orang-orang mengatakan ini sudah berakhir, ini belum berakhir. Ketika sudah berakhir, itu akan berakhir tetapi sebenarnya tidak."