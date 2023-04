Nikita Mirzani Akui Lempar Gelas dan Setrika ke Antonio Dedola, Ungkap Awal Mula Cekcok 

TRIBUN-MEDAN.com - Nikita Mirzani akui lempar gelas dan setrika ke Antonio Dedola.

Ia juga mengungkap awal mula keduanya terlibat cekcok.

Antonio Dedola bongkar dugaan KDRT yang ia terima dari Nikita Mirzani sebelum akhirnya menjatuhkan talak lewat pesan WhatsApp.

Nikita Mirzani ngaku sudah serumah dengan Antonio Dedola (Instagram/@nikitamirzanimawardireal)

Antonio Dedola membeberkan perlakuan kasar dari Nikita Mirzani saat keduanya bertengkar.

Ia mengaku mendapat perlakuan kasar dari Nikita Mirzani, mulai dari tinju, tendangan, hingga lemparan barang ke kepala dan badannya.

Diketahui sebelumnya kabar perceraian Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola bikin heboh.

Pasalnya, keduanya ternyata telah menikah diam-diam secara siri pada 22 Januari 2023 lalu.

Kini, Nikita Mirzani justru mendadak bawa kabar mengejutkan mengenai pernikahannya tersebut yang berujung perceraian.

Penyebab kandasnya pernikahan Nikita Mirzani dan Antonio Dedola yang baru seumur jagung ini karena dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Bagaimana pengakuan Nikita Mirzani dan Antonio Dedola?

Antonio Dedola Diduga Jadi Korban KDRT, Ngaku Ditendang Hingga Ditinju, Kini Ceraikan Nikita Mirzani (Instagram)

Curhat Antonio Dedola, Dipukuli Nikita Mirzani

Dugaan itu muncul setelah Antonio Dedola curhat Instagram Story miliknya dan menyinggung soal KDRT yang dilakukan Nikita Mirzani.

"Did she also tell you that she beat me at that day?

With fists, kicks, throwing, objects againts my head and body and how was treating me?" tulis Antonio pada Sabtu (29/4/2023).

