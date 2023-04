Nikita Mirzani Ketahuan Ngemis Minta Antonio Dedola Hapus Postingan, Takut Aib Terbongkar? 

TRIBUN-MEDAN.com - Nikita Mirzani ketahuan ngemis minta Antonio Dedola hapus postingan di media sosial.

Belakangan diketahui Niki dan suaminya, Antonio Dedola tengah saling serang di media sosial.

Namun tampaknya Niki menyerah dan meminta Antonio Dedola untuk menghapus sejumlah postingan di akun instagram @toni.dedola, Minggu (30/4/2023).

Nikita Mirzani Merasa Dimanfaatkan Antonio Dedola Lewat Anak-anaknya, Kini Ditalak Via WhatsApp (Instagram)

Alasan Nikita Mirzani meminta Antonio Dedola menghapus postingan lantaran tak ingin keluarganya tahu.

"Pls deleted your story. Finish, all my family's watching, please deleted (Tolong hapus postinganmu, selesaikan, semua keluargaku melihat, tolong dihapus)," tulisnya.

Nikita Mirzani sendiri tampak memohon dan mengaku akan segera menjauh dari Antonio Dedola jika postingan tersebut dihapus.

"You can block me after this, we dont need to talk again, but i just want you to deleted bcos all jurnalist will put on media (Kamu bisa blokir aku setelah ini, kita tidak perlu berbicara lagi, tapi aku minta kamu menghapus postingannya karena semua jurnalis akan menaruhnya di media)," kata Nikita.

Bahkan Nikita Mirzani beralasan jika putranya tengah sakit sehingga tak ingin ribut dengan Antonio Dedola.

"Pls i begging you, i have to go to hospital, Azka have fever (Tolong aku mohon denganmu, aku harus kerumah sakit, Azka mengalami demam)," ujarnya.

Nikita Mirzani Minta Antonio Dedola Hapus Postingannya, Ketakutan Keluarga Tau (instagram/toni.dedola)

Antonio Dedola yang mengetahui hal tersebut merasa tak percaya.

Bahkan ia mengaku tak ingin lagi memberikan respon terhadap Nikita Mirzani.

"No words anymore, if you still believe in what she is saying please go ahead (Tidak bisa berkata kata lagi, jika kamu masih mempercayai apa yang ia katakan silahkan saja)," ujar Antonio Dedola.

Selain itu Antonio mengaku jika dirinya geram dengan Nikita Mirzani yang memulai keributan.

"Who started the war? I have only told the truth!!! (Siapa yang mulai perangnya? Aku hanya memberitaukan kebenaran)," ujarnya.