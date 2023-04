SEDANG BERLANGSUNG Fulham vs Manchester City Bola Liga Inggris, Gratis Link Streaming Man City di HP

(Oli SCARFF / AFP)

Live Streaming Fulham vs Manchester City Duel Seru Bola Liga Inggris, PREDIKSI SKOR, Head to Head, Ini LINK Nonton Liga Inggris Tanpa Diacak via HP. Momen striker Manchester City asal Norwegia Erling Haaland (kiri) merayakan dengan gelandang Inggris Manchester City Phil Foden (kanan) setelah mencetak gol kedua mereka selama pertandingan sepak bola perempat final Piala FA Inggris antara Manchester City dan Burnley di Stadion Etihad di Manchester, barat laut Inggris, pada 18 Maret 2023. (Oli SCARFF / AFP)