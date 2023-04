SEDANG BERLANGSUNG Inter Milan Vs Lazio, Akses di Sini Nonton Live Streaming Gratis via HP

Sedang berlangsung saat ini live streaming laga sengit antara Inter Milan vs Lazio vs Inter Milan di laga lanjutan Liga Italia yang berlangsung Minggu (30/4/2023).

TRIBUN-MEDAN.com - Sedang berlangsung saat ini live streaming laga sengit antara Inter Milan vs Lazio vs Inter Milan di laga lanjutan Liga Italia yang berlangsung Minggu (30/4/2023).

Duel Grande partita Inter Milan vs Lazio berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza pukul 17.30 WIB.

Keseruan laga Inter Milan vs Lazio tak disiarkan TV lokal tapi anda bisa menontonnnya via via live streaming.

Link nonton live streaming Inter Milan vs Lazio bisa diakses di akhir artikel ini.

Prediksi skor laga Inter Milan vs Lazio di mana tim tamu wajib meraih kemenangan demi mencegah Napoli menggelar pesta juara Liga Italia hari ini, Minggu (30/4/2023).

Pasalnya jika Lazio menelan hasil imbang atau bahkan kekalahan atas Inter Milan, Napoli dipastikan menyegel gelar juara Liga Italia dengan catatan meraih kemenangan atas Salernitana.

Grande partita Inter Milan vs Lazio akan berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza pukul 17.30 WIB. Sedangkan laga Napoli melawan Salernitana dimulai pada jam 20.00 WIB.

Napoli saat ini menduduki puncak klasemen Liga Italia dengan koleksi 78 poin. Klub asuhan Lucianno Spalletti ini unggul 16 angka dari pesaing terdekatnya Lazio.

Dengan skenario Lazio kalah atau imbang melawan Inter Milan, maka potensi kota Naples pecah perayaan Napoli juara Liga Italia hari ini terbuka lebar.

Prediksi Skor Inter Milan vs Lazio

Sportskeeda: Inter Milan 1-1 Lazio

Sportsmole: Inter Milan 1-2 Lazio

Ambisi Maurizio Sarri Perlambat Napoli Juara Liga Italia

Pelatih Lazio, Maurizio Sarri mengakui bahwa gelar juara Liga Italia 2022/2023 secara presentase 99 persen menjadi milik Napoli.