Baru 3 Bulan Nikah, Antonio Dedola Talak Cerai Nikita Mirzani, Kena KDRT hingga Dituduh Mencuri

TRIBUN-MEDAN.com - Artis kontroversial Nikita Mirzani kembali menyita perhatian warganet.

Ya, Nikita Mirzani baru-baru ini ditalak cerai oleh Antonio Dedola.

Talak cerai ini bak menjadi puncak konflik rumah tangga keduanya yang memanas beberapa waktu terakhir.

Dikutip dari Bangkapos, Antonio Dedola yang merupakan pria asal Jerman dan akrab dipanggil Toni ini mengajukan talak perceraian dengan mengirimkan pesan whatsapp ke Nikita Mirzani.

Pernikahan selebriti Nikita Mirzani dengan pria Jerman, Antonio Dedola terungkap setelah munculnya kabar perceraian.

Diberitakan, Nikita Mirzani telah menikah siri dengan Antonio Dedola sejak 22 Januari 2023 lalu.

Baru tiga bulan menikah, Antonio Dedola justru menjatuhkan talak cerai pada Nikita Mirzani.

Nikita Mirzani Merasa Dimanfaatkan Antonio Dedola Lewat Anak-anaknya, Kini Ditalak Via WhatsApp (Instagram)

Diduga penyebab pernikahan Nikita Mirzani dan Antonio Dedola hanya bertahan seumur jagung adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dugaan itu muncul setelah Antonio Dedola curhat Instagram Story miliknya dan menyinggung soal KDRT yang dilakukan Nikita Mirzani.

"Did she also tell you that she beat me at that day?

With fists, kicks, throwing, objects againts my head and body and how was treating me?" tulis Antonio pada Sabtu (29/4/2023).

(Apakah dia juga memberitahumu bahwa dia memukuliku hari itu?

Dengan tinju, tendangan, lemparan, benda ke kepala dan tubuh saya dan bagaimana memperlakukanku?)

Antonio tak secara gamblang menyebut Nikita yang melakukan tindakan kekerasan itu padanya.