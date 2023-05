Kapolres Tebing Tinggi Kini Dijabat AKBP Luhut Jaya Tampubolon, Pengamat Sebut Ada Hal Serius

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih menanggapi serius soal Surat Telegram Kapolri nomor: ST/715/III/KEP/2023 ada rotasi jabatan Kapolres di Sumatera Utara, yang salah satunya adalah jabatan Kapolres Tebingtinggi, dari AKBP M Kunto Wibisono, kepada AKBP Andreas Luhut Jaya Tampubolon.

Kepada Tribun Medan, Senin (1/5/2023), Ratama Saragih yang juga jejaring Ombudsman RI Perwakilan Sumut menyebut tak adanya kasus korupsi alias koruptor yang ditangkap dan dijerat pasal kejahatan korupsi di Kota Tebing Tinggi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang.

Tercatat pada tahun 2018 ada enam kasus tindak pidana korupsi yang seluruh kasus selesai dengan TGR (Tuntutan Ganti Rugi) dan disetor ke kas negara sebesar Rp311.953.495,27.

"Sementara di tahun 2019 Sat Reskrim Polres Tebingtinggi menangani sebanyak 8 kasus tindak pidana korupsi dengan menyelesaikan tujuh TGR sebesar Rp1.057.053,109," katanya.

Menurut pemilik sertifikat Role Of The Ombudsman In Acces To Justice ini, sejak tahun 2019 kasus korupsi yang ditangani Polres Tebingtinggi nyaris tak kedengaran, bahkan di Tahun 2022 ada kasus korupsi yang sudah di SP3-kan Polres Tebingtiinggi bisa berlanjut ke persidangan oleh Kejaksaan Negeri Tebingtinggi.

Ratama berpendapat bahwa sebenarnya Polri dalam penggunaan wewenangnya (dasar hukumnya) mempunyai asas yang berdasarkan beberapa hal. Mulai dari asas legalitas atau Legal berarti sah menurut Undang-Undang. Asas Legalitas adalah asas di mana setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang kunanti. Tindakan yang didasarkan kepada perundang-undangan adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum.

"Asas ini menuntut agar segala tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatakan secara jelas bahwa setiap tindakan yang dapat dilakukan atau diluruskan, dinyatakan secara harafiah dalam undang-undang itu," katanya.

Tindakan yang tidak dapat disebut dalam Undang-undang itu adalah tindakan yang tidak sah dan salah, serta setiap tindakan yang diharuskan dalam Undang-Undang untuk tidak boleh diabaikan.

Ada instrumen Undang-undang dan turunannya sebagai pengikat asas legalitas yang dimaksud diantaranya : UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP, Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Kemudian ada asas kepatutan, yaitu asas yang memberikan keabsahan bagi tindakan Polri yang bersumber pada kekuasaan atau kewenangan umum. Kewajiban untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum memungkinkan melakukan tindakan berdasarkan asas kepatutan, apabila tidak bertentang dengan peraturan perundangundangan.

Namun demikian Polisi dapat bertindak menurut penilaian sendiri keabsahan untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum. Sebagai kelanjutan dari asas legalitas maka asas kepatutan memungkinkan suatu tindakan oleh polisi tetapi dengan pembatasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.

Sejauh mana tindakan yang dilakukan asas kepatutan harus dapat menilai sendiri secara pribadi itu bukan merupakan secara bebas melainkan terikat pada batas-batas kewajibannya agar tindakannya masih dalam sekitar atau lingkungan kewajibannya.

"Berdasarkan uraian diatas maka Polres Tebing Tinggi diharapkan bisa berprestasi menangkap Koruptor dan membongkar kejahatan korupsi, jangan tunggu laporan masyarakat," ketus Responden BPK.RI ini.

Ia menuturkan, jika ada pemberitaan di media terkait dugaan korupsi itukan sudah bahan permulaan yang bisa dikembangkan penyidik untuk kemudian bisa mengembalikan uang negara.

(alj/tribun-medan.com)