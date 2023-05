PECAH, Yellow Claw hingga Weird Genius Sukses Hibur Penonton di Sumatera Dance Festival

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN-Duo DJ Internasional, Yellow Claw berhasil mengguncangkan kota Medan dalam gelaran Sumatera Dance Festival (SDF) 2022 yang berlangsung di J Garden, Jalan Setia Budi Ujung, Kota Medan, Minggu (30/4/2023).

Sejumlah pengunjung yang hadir paca acara tersebut di dominasi oleh anak muda yang datang dengan menggunakan outfit kekinian.

Para pengunjung tersebut terlihat sudah memenuhi lokasi J Garden sejak pukul 19.00 WIB.

Kemudian, tepat pada pukul 00.00 salah satu bintang tamu yang ditunggu-tunggu yaitu Weird Genius tampil dengan sangat memukau.

Grup musik yang terdiri dari 3 orang personil yaitu Reza Oktovian, Eka Gustiwana, dan Gerald Liu ini membawakan sejumlah lagu hits miliknya seperti DPS, Sweet Cars, Lunatic dan kemudian ditutup meriah dengan lagu Latih.

"Medan masih kuat?," Tanya Reza Oktavian salah satu personil Weird Genius.

Seluruh pengunjung tampak menyambut sapaan tersebut dan melanjutkan untuk menikmati alunan musik keras yang dibawakan oleh Weird Genius dengan berjoget bersama sambil mengangkatkan tangan ke udara.

Tak lupa Weird Genius juga membawakan lagu ciri khas orang Medan yaitu lagu yang berjudul Anak Medan.

Setelah puas dengan penampilan Weird Genius, para pengunjung kembali dikejutkan dengan penampilan dari Duo DJ ternama Internasional yang berasal dari Belanda yaitu Yellow Claw.

Spektakuler, Yellow Claw juga membawakan sejumlah lagunya yang mampu membuat seluruh penonton melompat sambil menari bersama.

Duo musisi yang menggabungkan berbagai genre pada lagu-lagunya dan sering memasukkan unsur-unsur mulai dari trap, hip hop, dubstep, big room house, hardstyle, dan moombahton ini mampu menyulap suasana malam menjadi panas.

Suasana semakin pecah ketika Duo DJ tersebut membawakan lagu hits miliknya yaitu Till It Hurts, DJ Turn It Up dan Love & War .

Sebelum menampilkan binatang tamu yang sangat ditunggu-tunggu, rave festival pertama dan terbesar di Pulau Sumatera tersebut juga menghadirkan sejumlah DJ ternama Indonesia diantaranya Weird Genius, cliffrs, Sarah Louise, SihK, dan juga Ottoro.

(cr10/Tribun-Medan.com)