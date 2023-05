Ratusan Pebalap Ramaikan Ajang R2D 88 Road Race, Rebut Piala Bobby Nasution

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN-Ajang R2D 88 Road Race 2023 di Sirkuit Multifungsi Dispora Sumut, resmi berlangsung, pada Minggu (30/4/2023) lalu.

Gelaran yang memperebutkan Piala Wali Kota Medan itupun dibuka langsung oleh Bobby Nasution.

Road race ini diikuti ratusan pebalap.

Para peserta berasal dari berbagai provinsi. Selain itu, tidak sedikit peserta yang merupakan pebalap-pebalap andal yang sudah mengukir prestasi nasional.

Para pebalap bakal beraksi di 10 kelas dengan rincian Bebek 4T 150cc TU MIX Expert (MP1), Bebek 4T 150cc TU Mix Novice (MP3), Bebek 4T 150cc Std Mix Rookie (MP5), Bebek 4T 125cc Std Open (MP6).

Ada juga kelas Matic 130cc Std Open (MP7), Sport 2T 150cc Open (JU), Bebek 2T 125cc TU Underbone, Bebek 2T s/d 120cc Non Kategori (Sumut), Bebek 4T s/d 125cc Std Non Kategori (MP6 Sumut), dan Matic 130cc Std Non Kategori.

Dilansir dari keterangan resminya, Wali Kota Medan, Bobby Nasution di ajang R2D 88 Road Race 2023 itu hadir dan juga sempat menjajal sirkuit tersebut dengan mengendarai sepeda motor RX King seraya mempraktikkan safety riding.

Bobby Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Medan, Pulungan Harahap juga turut menyaksikan ajang road race tersebut.

Salah satu kelas yang cukup mencuri perhatian mantu Presiden Jokowi itu adalah Kelas Bebek 4 Tak 150 CC STD Mix Rookie.

Pasalnya, di Kelas ini terdapat pebalap cilik asal Tembung bernama A. Syafii.

Syafii beraksi penuh percaya diri melaju dengan sepeda motornya. Anak usia sebelas tahun ini berhasil mengungguli seluruh lawannya dan menjadi juara di Kelas tersebut.

Kemenangan bocah ini mendapat sambutan meriah dari penonton. Bobby Nasution pun turun dari tribun untuk memberikan selamat kepada pembalap cilik tersebut.

