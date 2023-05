SOSOK Willy Lianggi, Master Teen Sumatera Utara 2023, Motivasi Diri Agar Berani Tampil Beda

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Willy Lianggi, terpilih sebagai Master Teen Sumatera Utara 2023, yang otomatis menjadikannya sebagai perwakilan Sumut di tingkat nasional.

Mister Teen Indonesia adalah kontes yang diselenggarakan oleh The Beauty Organization sejak tahun 2015, yang mencari sosok remaja pria berusia 15-19 tahun yang dapat memberi dampak positif.

Willy tidak pernah menyangka bisa terpilih menjadi perwakilan Sumut di ajang bergengsi ini.

Willy tertarik dengan dunia Pegeant sejak tahun lalu (2022), baru saja memulai langkahnya, Willy kini harus berjuang melawan ketidak percayaan dirinya agar bisa mengharumkan nama Sumatera Utara.

Melawan ketidak percayaan dirinya, Willy beruntung dikelilingi orang-orang yang selalu mendukungnya, baik itu dari orang tua dan teman-teman sekitar.

"Jadi awalnya sangat tidak percaya diri, untuk ikut, karna pertama kali ikut ajang serupa itu Mister UNPRI 2022 dan cuman sampai di top 6," ujar mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Prima Indonesia (UNPRI) itu.

Namun, Willy terus melangkah kan kakinya sampai disini berkat dorongan dari orang-orang sekitar.

Kini motivasi Willy yakni, ingin mengajak teman-teman agar berani tampil beda dan percaya akan apa yang diberikan Tuhan.

"Kedua motivasi saat ini meningkatkan kualitas diri, baik itu komunikasi, softskill dan juga wawasan," jelasnya.

Tekad Willy melaui Ajang nasional ini, turut memperkenalkan wisata, budaya dan kuliner yang ada di Sumut.

"Yang ingin dikenali dari Sumatera Utara, adat istiada, wisata dan juga kulinernya," tambahnya.

Satu dari adat yang menjadi perhatiannya yakni adat Toba, menurutnya kekayaan budaya Toba dapat menyokong destinasi wisata dunia yakni Danau Toba.

"Salah satunya seperti adat Toba, hal itu berkaitan juga dengan betapa indahnya destinasi wisata Toba," pungkasnya.

Pria kelahiran Medan, 18 Januari 2022 ini, sudah mengukir beberapa prestasi, seperti 2nd Runner Up Ambassador MOIA 2022, Top 6 Mister UNPRI 2022, Best Content Creator ASUS 2022, Best Photogenic Influencer 2021.

(cr26/tribun-medan.com)



