Antonio Dedola Sebut Nikita Mirzani Ketakutan Aibnya Terbongkar, Tantang Nyai Lapor Polisi 

TRIBUN-MEDAN.com - Antonio Dedola tantang Nikita Mirzani laporkan dirinya ke polisi.

Ia menyebut wanita yang biasa disebut nyai itu ketakutan aibnya terbongkar.

Prahara rumah tangga Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola masih terus berlanjut.

Nikita Mirzani Bagi-bagi Uang Rp100 Juta, Ingin Balas Dendam pada Antonio Dedola? (Instagram)

Tak mengumbar kabar pernikahan, tiba-tiba saja Antonio Dedola muncul membawa kabar menalak cerai Nikita Mirzani.

Kabar perceraian Nikita Mirzani dan Antonio Dedola itu disertai dengan konflik.

Muncul tudingan yang menyebut Antonio Dedola mencuri barang mewah milik Nikita Mirzani, mulai dari gelang emas dan tas Gucci.

Kini Antonio Dedola menantang dan mempersilakan Nikita Mirzani untuk lapor ke polisi.

"Go ahead and report me to the police.

I'm so scared now, you just don't want to hear the truth and you don't want that the peapole know about your bad behavior!" tulis Antonio dalam Story Instagram dan menandai akun Nikita Mirzani, Senin (1/5/2023).

Antonio Dedola persilakan Nikita Mirzani melapor ke polisi. (Tangkapan layar Instagram @toni.dedola)

(Silakan dan laporkan aku ke polisi.

Aku sangat takut sekarang, kamu hanya tidak ingin mendengar kebenaran dan kamu tidak ingin orang-orang tahu tentang perilaku burukmu!)

Dalam Instagram Story sebelumnya, Antanio juga menyinggung soal barang mewah yang disebut telah dicurinya.

Ia mengunggah potongan percakapannya dengan Nikita Mirzani dalam pesan WhatsApp.

Dalam unggahan itu diketahui, Nikita meminta kembali barang-barang yang telah diberikan pada Antonio, termasuk gelang, tas, dan pakaian.