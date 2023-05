Balasan Antonio Dedola Dituduh Mencuri, Kini Anggap Nikita Mirzani Musuh: Aku Tak Takut, Sampah!

TRIBUN-MEDAN.com - Kisruh antara Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola kini semakin memanas.

Bahkan rasa cinta yang dulu kerap dipamerkan keduanya, kini berubah menjadi saling benci.

Antonio Dedola yang pernah menikahi Nikita Mirzani kini malah balik menyerang.

Tak main-main, Antonio Dedola kini sudah menganggap Nikita Mirzani sebagai musuhnya.

Nikita Mirzani diduga lakukan KDRT terhadap Antonio Dedola (Kolase Instagram)

Tak hanya itu, Antonio Dedola juga ikut menyinggung soal kebenaran yang ia katakan terkait kelakuan Nikita Mirzani, dilansir dari akun instagram @toni.dedola, Senin (1/5/2023).

Dalam unggahan instastorynya Antonio Dedola menyinggung alasan dirinya meributkan Nikita Mirzani.

Menurutnya, Nikita Mirzani membawa soal anak sehingga membuatnya ikut menyeret ibu dari istri sirinya tersebut.

"Because you brought my child. I also bring your mother.

Hopefully later whern the operation fails and dies

(Karena kau membawa anakku. Saya juga membawa ibumu. Semoga nanti ketika operasi gagal dan meninggal)," katanya.

Antonio Dedola memperingatkan Nikita Mirzani soal waktu untuk menguak kebenaran.

"You are trash, just like my other enemies.

I hope you are good friends with them.

Because thats where you really are.