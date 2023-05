CRISTIANO Ronaldo Mau Pergi dari Al Nassr, Gabung Lagi ke Mantannya Real Madrid

TRIBUN-MEDAN.com - Megabintang Cristiano Ronaldo dikabarkan ingin pergi dari Al-Nassr dan kembali ke klub mantan terindah ya Real Madrid.

Mantan pemain Manchester United itu dirumorkan akan pergi dari Al Nassr.

Dilansir dari Four Four Two, CR7 dilaporkan ingin pergi dari Al Nassr dan kembali ke Eropa.

Real Madrid kemudian dikabarkan bakal menjadi tujuan berikutnya untuk Ronaldo.

Akan tetapi, Ronaldo tidak akan kembali sebagai pemain, melainkan sebagai duta besar di bekas klub yang memberinya banyak gelar tersebut.

"Florentino Perez telah menjamin bahwa [Ronaldo] tidak akan kekurangan pekerjaan di Santiago Bernabeu," tulis El Nacional, dikutip dari Four Four Two.

"Akan tetapi, jelas, dia tidak akan melakukannya untuk menjadi pemain, karena dia menganggap itu adalah siklus yang harus ditutup," tulis El Nacional menambahkan.

Seperti diketahui, Ronaldo saat ini bermain bersama Al Nassr di Liga Arab Saudi.

Sang megabintang bergabung dengan tim berjulukan Al-Alami pada Desember 2022.

Bersama Al Nassr, Ronaldo mendapatkan kontrak kerja selama 2,5 tahun dan menerima bayaran sebesar 200 juta euro atau sekitar Rp3,3 triliun per tahun.

Penyerang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, saat tampil dalam partai La Liga kontra Sevilla di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan pada 8 November 2015. (DENIS DOYLE/GETTY IMAGES)

Setelah bergabung dengan Al Nassr, Ronaldo mampu tampil cukup apik.

Dalam catatan Transfermarkt yang dinukil BolaSport.com, CR7 mampu mengemas 11 gol dalam 8 laga di Liga Arab Saudi 2022-2023.

Bahkan, eks pemain Juventus itu mampu melesakkan 2 hat-trick bersama Al Nassr.

