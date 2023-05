JAM TAYANG Arsenal vs Chelsea, Upaya MIkel Arteta Rebut Kembali Tahta Liga Inggris, Live Streaming

- Liga Inggris: Arsenal vs Chelsea

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Inggris (Premier League) mempertemukan Arsenal vs Chelsea malam ini atau Rabu (3/5/2023) dini hari WIB.

Laga Arsenal vs Chelsea diprediksi akan berlangsung sengit.

Duel Arsenal vs Chelsea kick-off digelar pada pukul 02.00 WIB

Laga ini jadi momentum bagi anak asuh Mikel Arteta merebut kembali tahta kelasemen Liga Inggris yang telah diduduki Manchester City.

Meski demikian, Chelsea bukan lawan yang mudah dikalahkan.

The Gunners vs The Blues akan mengisi laga pekan ke-34 Liga Inggris,

Duel bertajuk derby London antara Arsenal vs Chelsea dijadwalkan akan berlangsung di Emirates Stadium.

Arsenal memiliki tekanan untuk wajib meraih tiga poin kontra Chelsea jika ingin kans menjuarai Liga Inggris musim ini masih tetap terjaga.

Setelah kekalahan 1-4 melawan Manchester City pada laga terakhirnya, posisi Arsenal sebagai penantang gelar juara Liga Inggris mulai terancam.

Pasalnya, kini Arsenal berada di peringkat kedua dengan koleksi 75 poin dari 33 pertandingan.

Sedangkan Manchester City duduk di puncak klasemen dengan raihan 76 poin yang baru melakoni 32 pertandingan.

Sehingga anak asuh Pep Guardiola itu masih memiliki kesempatan untuk meperlebar jarak dengan Arsenal karena masih memiliki tabungan satu pertandingan.

Namun, Arsenal masih berpeluang meraih gelar juara Liga Inggris musim ini jika berhasil menyapu bersih laga sisa dengan kemenangan.