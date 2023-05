Lowongan Kerja Medan, Irian Supermarket Buka Loker untuk Posisi Supervisor Parkir

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Irian Supermarket & Dept Store adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang retail atau penjualan yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga.

Saat ini Irian Supermarket & Dept Store membuka lowongan kerja yang akan ditempatkan sebagai sebagai Supervisor Parkir, Selasa (2/5/2023).

Irian Supermarket & Dept Store berdiri sejak tahun 1996 dan saat ini sudah memiliki tujuh cabang yang berada di wilayah Kota Medan.

Irian supermarket berasal dari PT Irian Group yaitu sebuah perusahaan yang mana mendirikan supermarket di beberapa tempat dengan nama Irian Supermarket.

Dahulunya sebelum menjadi Irian supermarket, tempat ini merupakan toko kelontong yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga hingga pada akhirnya mulai berkembang pesat dan diminati oleh para konsumen.

Untuk memperluas pasarnya, maka PT Irian group mulai mendirikan sebuah supermarket yang didalamnya menyediakan segala kebutuhan konsumen.

Irian supermarket yang terletak di jalan HM Joni No 1 dan berdiri pada tahun 1996.

Irian supermarket memiliki beberapa cabang dan franchise yang tersebar di sumatera utara yaitu lima cabang tersebar di Kota Medan dan dua cabang lainnya di luar Kota Medan yakni Tebingtinggi dan Kisaran yang terdiri dari Irian Bahagia, Irian Aksara, Irian Tembung, Irian Marelan, Irian Tanjungmorawa, Irian Tebingtinggi dan Irian Kisaran.

Di mana cabang tersebut masing–masing terletak di Jalan Marelan Raya No 188 Pasar 2, Jalan HM Joni No 1, Jalan Aksara No 120, Jalan Batangkuis No 8 Tembung, Jalan Irian No 83 C Bandar Labuhan Tanjung Morawa, Jalan Thamrin No 43 Ps. Gambir Tebingtinggi, Jalan Imam Bonjol Kisaran Timur.

Kualifikasi

- Pria usia maksimal 35 tahun

- Pendidikan minimal D3/S1 semua jurusan

- Pengalaman minimal 1 tahun dibidang yang sama

- Mengerti system parker (Hardware dan Software)