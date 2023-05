LIGA SPANYOL: Barcelona OTW Juara LaLiga Musim 2022-2023, Real Madrid Gigit Jari

TRIBUN-MEDAN.com - Update Liga Spanyol, setelah menyelesaikan tiga laga hingga Rabu (5/4/2023) dini hari WIB, Barcelona On The Way (OTW) juara LaLiga musim ini.

Dimulai dari Barcelona yang susah payah menundukkan Osasusa di Camp Nou.

Laga Barcelona vs Osasuna berkesudahan dengan skor 1-0 berkat gol semata wayang Jordi Alba pada menit ke-85.

Atas kemenangan tersebut Blaugrana makin digdaya di puncak dengan berhasil mengemas 82 poin dari 33 laga.

Sementara itu di laga lainnya, Real Madrid gagal memetik kemenangan saat bersua dengan Real Sociedad.

Laga Real Sociedad vs Real Madrid berkesudahan dengan skor 2-0.

Real Sociedad berhasil menang atas Real Madrid 2-0 dalam lanjutan Liga Spanyol 2022-2023, Rabu (3/5/2023)

Atas hasil tersebut Real Madrid makin terpaut jauh dengan Barcelona yang berada di puncak dan selisih 14 poin.

Jika menilik pertandingan Liga Spanyol yang hanya menyisakan lima laga lagi maka gelar juara makin terbuka lebar bagi Barcelona jika berhasil menang sekali lagi atau Real Madrid setidaknya kalah sekali lagi.

Sementara itu, hal hasil manis lainnya juga didapati oleh Almeria yang berhasil menang 2-1 atas tamunya Elche.

Dengan hasil tersebut Almeria sukses jauhi zona degradasi dan kini bertengger di posisi 14 dengan raihan 36 poin.

Almeria sendiri kini berselisih lima poin dari Espanyol yang berada di urutan 18 (zona degradasi).

Sementara Elche dengan kekalahan tersebut membuatnya makin merana didasar klasemen Liga Spanyol dengan hanya mengemas 16 poin dari 33 laga.

Bergeser ke bursa top skor Liga Spanyol, hingga pekan ke-33 ini posisi puncak masih dihuni oleh Robert Lewandowski dengan 19 gol.

Kemudian di posisi kedua ada mesin gol Real Madrid yaitu Karim Benzema yang berhasil mengemas 17 gol.