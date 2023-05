DAFTAR Promo Jumat Sabtu Minggu Pekan Ini di Alfamidi

TRIBUN-MEDAN.com- Alfamidi kembali menghadirkan promo menarik untuk para pengunjung setianya.

Berikut daftar promo Jumat Sabtu Minggu (JSM) pekan ini di Alfamidi periode 4-7 Mei 2023 :

- ANGGUR Red Globe / 300g Rp 24.270 (sebelumnya Rp 33.270)

- PEAR CENTURY / 500g Rp 17.450 (sebelumnya Rp 23.450)

- APEL FUJI / 500g Rp 20.450 (sebelumnya Rp 27.950)

- CIMORY Yoghurt All Variant Pet 240ml Rp 7.900 (sebelumnya Rp 9.300)

- KANZLER Chicken Nugget Crispy 450g Rp 46.500 (sebelumnya Rp 56.700)

- BANGO Kecap Manis Ref 520ml Rp 20.500 (sebelumnya Rp 25.500)

- PROCHIZ Gold 160g Rp 10.900 (sebelumnya Rp 15.700)

- INDOMIE Goreng All Variant 69 – 91g Rp 14.800/5pcs (sebelumnya Rp 15.500/5pcs)

- MUJIGAE Topoki 170g / Spicy Topoki 195g Rp 17.500 (sebelumnya Rp 21.500)

- TOS TOS Tortilla 145g All Variant BELI 2 GRATIS 1

- CEMCEM Popcorn Caramel / Keju Bakar 75g Rp 10.500 (sebelumnya Rp 12.800)

- SILVERQUEEN All Variant 58/62g RP 12.900 (sebelumnya Rp 18.400)

- TANGO Wafer Chocolate Javamocca / Tiramisu / Babblegum / Vanilla 130g Rp 6.900 (sebelumnya Rp 9.900)

- FRISIAN FLAG SKM Cokelat / Putih Pouch 545g Rp 15.400 (Rp 18.400)

- HYDRO COCO Vitamin D TP 330ml Rp 8.100 (sebelumnya Rp 10.600)

- HYDRO COCO Original Pet 500ml RP 11.500 (sebelumnya Rp 14.500)

- LUWAK White Koffie 10x20g Rp 12.500 (sebelumnya Rp 14.500)

- DANCOW 1+/3+/5+ All Variant Box 750/800g BELI 2 POTONGAN Rp 15.000

- ALFAMIDI Facial Tissue 700’s Rp 32.900 (sebelumnya Rp 41.600)

- SWEETY Bronze Pants S36+2 / M34 / L30 Rp 53.900 (sebelumnya Rp 64.500)

- MERRIES Pants Good Skin M22 / L20 / XL16 Rp 45.900 (sebelumnya Rp 54.200)

- MAMY POKO Pants Standar M20 / S22 Rp 39.900 (sebelumnya Rp 44.000)

- MAMY POKO Pants Standar L20 Rp 43.700 (sebelumnya Rp 48.900)

- NIVEA Body Lotion Extra White Instant Glow 200ml Rp 24.900 (sebelumnya Rp 34.900)

- BIORE Mens FF Oli Balance / Cool / Bright Oil / White Energy 100g Rp 28.500 (sebelumnya Rp 38.300)

- PEPSODENT Pasta Gigi Act123 Herbal 190g Rp 14.900

- LISTERINE MW Cool Mint / Zero / Fresh Citrus 250ml / MW Green Tea / Pro Zero 250ml Rp 18.900 (sebelumnya Rp 25.500)

- DETTOL Body Wash All Variant 340/410ml Rp 20.900 (sebelumnya Rp46.900)

- SHINZUI Body Wash Pouch All Variant 400ml Rp 20.900 (sebelumnya Rp32.000)

- LUX BW Soft Rose / Velvet Jasmine / Magical Orchid Pouch 450ml Rp18.900 (sebelumnya Rp 20.500)

- CLOSE UP Pasta Gigi Menthol Fresh 160g Rp14.900 (sebelumnya Rp21.700)

- SERASOFT Shampoo Hair Fall 340ml Rp29.900 (sebelumnya Rp51.500)

- LIFEBUOY Shp Lemon / Strong Shiny / Anti Dandruff 170ml Rp18.900 (sebelumnya Rp26.900)

- HIT Aerosol Green Forest / Expert Pink Blossom / Orange / Lily Blossom 600ml Rp33.500 (sebelumnya Rp 36.000)

- HARPIC All Variant Rp19.900 (sebelumnya Rp30.800)

- EASY Liq Det Sparkling Bloom / Sweet Glamour / Lively 750 ml Rp18.500 (sebelumnya Rp27.500)

- VANISH Cair Pink / White 425ml Rp19.900 (sebelumnya Rp30.900)

- SUNLIGHT Daun Mint 650ml Rp10.900 (sebelumnya Rp15.900)

- EKONOMI Pencuci Piring All Variant 760ml Rp8.500 (sebelumnya Rp 11.000)

- RINSO Anti Noda Rose / Classic 1.8Kg Rp59.500 (sebelumnya Rp 71.500)

- RINSO Liq Det Japanese Peach / Parfume Essence / Korean Strawberry 565ml Rp9.900 (sebelumnya Rp14.900)

- ROYALE Black Velvet / Hot Summer / Pink Satin / Purple Dawn / Blue Shappier 680/800ml Rp19.500 (sebelumnya Rp30.300)

- SOKLIN Pewangi All Variant 800ml Rp9.500 (sebelumnya Rp19.900)

- MOLTO Pewangi Floral Bliss / Flower Shower 780ml Rp11.500 (sebelumnya Rp17.500)

