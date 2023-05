Lagu Batak Sada Diantara Dua Dipopulerkan Oleh Style Voice

TRIBUN-MEDAN.COM - Lirik lagu Batak berjudul Sada Diantara Dua. Lagu ini dipopulerkan oleh Style Voice di kalangan pecinta musik daerah atau etnik.

Trio Style Voice yang beranggotakan Willy Hutasoit, Edward Panjaitan dan Joe Marbun. Style Voice berdiri sejak 2011.

Willy, Edward dan Joe bertemu di kafe lalu sepakat membentuk trio. Sejak itu mereka terus berkarya membuat album.

Style Voice juga membuat soundtrack film Toba Dream berjudul Dang Marna Muba Ho.

Lirik Lagu Batak Sada Diantara Dua

Pillitma Sada Diantara Dua.

Au Manang Ibana.

Takkas Ma Bahen Alusna.

Ngeri Do Huhilala.

Di Gantung Ho Holong Ni Roha.

Dok Tu Au Asa Huboto Mangalakka.

Dok Ma Sasitongna Unang Marsandiwara.

Molo Tutu Ho Cinta.

Laos Patuduhon Ma Buktina.

Sahali Di Bahen Ho Au Kecewa.

Hu Maafhon Do, Hu Maafhon Do.

Dua Hali Di Bahen Ho Kecewa.

Humaafhon Do.

Hu Pangido Unang Be Sai Ulahi.

Unang Sampe Tolu Hali.

