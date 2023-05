LINK NONTON Live Streaming Gratis Timnas U-22 Indonesia Vs Myanmar Jam 16.00 WIB, Akses di Sini

Timnas Indonesia U22 vs Myanmar di SEA Games Kamis (4/5/2023) Hari Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streming laga Timnas U-22 Indonesia cabor sepak bola melawan Myanmar, Kamis (4/5/2023).

Timnas U-22 Indonesia menghadapi Myanmar pada laga kedua SEA Games 2023 di Stadion Nasional Olimpiade, Phnom Penh, Kamboja, Kamis (4/5/2023) pukul 16.00 WIb Live RCTI.

Selain bisa disaksikan di RCTI, laga Timnas U-22 Indonesia vs Myanmar ini bisa ditonton via live streaming gratis via HP.

Link nonton live streaming Timnas U-22 Indonesia vs Myanmar bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Skuat Garuda Muda memang diunggulkan menang lawan Myanmar, tapi jangan terlalu percaya diri.

Ada satu hal yang bisa membuat timnas U-22 Indonesia kalah dari Myanmar sore hari ini.

Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, sejatinya yakin timnas U-22 Indonesia bisa membungkam Myanmar dengan mudah.

Ini dikatakan Nova Arianto usai menyaksikan pertandingan pertama timnas U-22 Indonesia melawan Timor Leste di Stadion Nasional Olimpiade, Selasa (2/5/2023).

Dalam laga itu, Myanmar kesulitan untuk meraih kemenangan 1-0 atas Timor Leste.

Selepas laga, rekan Shin Tae-yong itu optimis tim asuhan Indra Sjafri tersebut bisa menang melawan Myanmar.

Namun, Nova Arianto meningatkan satu hal kepada Witan Sulaeman dkk.

Menurut Nova Arianto, para pemain timnas U-22 Indonesia jangan sampai meremehkan Myanmar.

Sebab, itu bisa menjadi petaka bagi timnas U-22 Indonesia yang membutuhkan kemenangan.

Mantan bek Persib Bandung itu berharap Marselino Ferdinan dkk bisa tetap memandang Myanmar sebagai tim yang susah dikalahkan.