Lirik Lagu Batak Napuran Sakkababa Dipopulerkan Oleh Bunthora Situmorang feat Jonny S Manurung 

TRIBUN-MEDAN.com - Lirik lagu Batak berjudul napuran sakkababa. Lagu ini populer di kalangan pecinta musik daerah atau etnik.

Lagu Batak Napuran Sakkababa ini dipopulerkan oleh Bunthora Situmorang feat Jonny S Manurung.

Pencipta Lagu Batak Napuran Sakkababa diciptakan Bunthora Situmorang sendiri.

Lirik Lagu Batak Napuran Sakkababa

aha be inang sidohonon ku.

dia be inang sisolsolan hu.

naung dibahen ho do dainang, nasa tolap mu.

pasikkolahon au inang anggiat maju.

hape sibaran hi do dainang gabe alokku.

putus ditonga dalan do sita sitakku.



sipata ma inang mandele au.

molo sai hurimangi pambaenan mu.

sipata do inang dihorting ho siubeon mu.

asa adong ma ganup bulan tongoson mu.

hape marisuang doi sude pambaenan mi.

parjalang naso dapot tuppal au inang.

tung aha be inang na hujambari.

marsak rohakki sai marpikkiri.

bulan marsalpuan, taon marsibolusan.

goar nama anak mu adong diparrattoan.

napuran sakkababa pe inang dang tartongosson.

bulan nadi ginjang pardomuan ni simalolong.

paboa ma bulan bagian hon da tudainang.

unang dainangi, mago mago dipakkiriman.

paboa ma bulan au nasai diparalangan.

