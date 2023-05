SEDANG BERLANGSUNG Liverpool vs Fulham Liga Inggris, Link Nonton Streaming Liverpool vs Fulham di HP

Paul ELLIS / AFP

Live Streaming Liverpool vs Fulham Hari Ini, Head to Head, Line Up Pemain, PREDIKSI Skor, Akses Link Nonton Liga Inggris via Hp. Momen Bek Liverpool asal Belanda Virgil van Dijk (Tengah) mengajukan banding atas pelanggaran bola tangan di akhir babak pertama selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Liverpool dan Tottenham Hotspur di Anfield di Liverpool, barat laut Inggris pada 30 April 2023. Simak update klasemen Liga Inggris pekan ke-34 setelah Liverpool mengalahkan Tottenham Hotspur, Senin (1/5/2023) dini hari WIB. Paul ELLIS / AFP