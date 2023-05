Update Harga Kebutuhan Pokok di Medan, Daging Sapi Rp 137.000 per Kilogram

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Beberapa komoditi kebutuhan pokok hari ini mengalami kenaikan harga.

Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut mencatat, terjadi kenaikan harga sekitar 0,1-3,5 persen dari hari sebelumnya.

Baca juga: WOW Harga Emas Antam di Medan Naik Rp 15.000, Sentuh Rp 1,1 Juta Per Gram, Simak Rincian Terbarunya

Kenaikan harga terjadi pada daging sapi murni naik sebesar Rp 1.661 per kilogram dibanding hari sebelumnya, dimana harga rata-rata di kota Medan sendiri sekitar Rp 137.000 per kilogram.

Bawang Putih mengalami kenaikan sebesar Rp 381 per kilogram dari hari sebelumnya, harga terkini Rp 32.048 per kilogram.

Sedangkan pada Bawang Merah, harga di Medan mengalami penurunan, sebelumnya Rp 31.000 kini menjadi Rp 30.000 per kilogram.

Kenaikan terpantau pada daging ayam Rp 34.000 per kilogram.

Sedangkan harga cabai terpantau masih rendah, cabai rawit Rp 21.000 per kilogram, cabai merah Rp 19.000 per kilogram.

Disperindag Sumut menyampaikan, kenaikan harga beberapa komoditi disinyalir mulai normalnya permintaan komoditi kebutuhan pangan.

"Beberapa penyebab kenaikan juga terjadi karena mekanisme pasar saja, sedangkan permintaan terpantau stabil," tulis Disperindag dalam Siaran Pers Harga Rata-rata Barang Kebutuhan Pokok, Jumat (5/5/2023).

Hal tersebut senada dengan pantauan Tribun Medan di Pasar Tradisonal Sei Sikambing Medan, para pembeli terlihat tidak membludak dan harganya cukup stabil.

Baca juga: Jadwal Keberangkatan dan Harga Tiket Kapal Kelud Belawan Mei 2023

"Pembeli stabil ya, beberapa harga bahan pokok normal, cuman cabai aja yang masih rendah kali harganya," ujar Rita, salah satu pedagang di Pasar Tradisonal Sei Sikambing.

Beberapa harga kebutuhan pokok lainnya yakni minyak goreng Rp 14.500 per kilogram, gula pasir Rp 14.500 per kilogram, kedelai Rp 15.000 per kilogram, beras Rp 13.700 per kilogram, dan jagung Rp 7.500 per kilogram.

(cr26/tribun-medan.com)