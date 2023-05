TRIBUN-MEDAN.com - Baru saja ditalak cerai Antonio Dedola, Nikita Mirzani sudah pamer kedekatan dengan cowok bule lain.

Hal itu langsung menjadi sorotan warganet, banyak yang menyinggung soal mangsa baru.

Kisah asmara Nikita Mirzani memang tak pernah sepi dari sorotan.

Bantah Peras Antonio Dedola, Nikita Mirzani Akui 3 Kali Diberi Uang: Gue Bayarin Dia Sekolah Bola (Instagram)

Nikita diketahui menikah sebanyak empat kali.

Teranyar ia menghebohkan publik dengan kabar pernikahan sirinya dengan Antonio Dedola.

Kabar pernikahan itu disampaikannya bersamaan dengan talak yang dijatuhkan Antonio Dedola padanya di penghujung bulan April 2023 kemarin.

Pasca ditinggal sang suami, Nikita Mirzani sempat mencurahkan isi hatinya.

Sambil menangis, Nikita Mirzani mengaku sedih lantaran rumah tangga yang dibinanya selama 3 bulan kandas begitu saja.

Namun belum genap sepekan, Nikita Mirzani kini mendadak pamer pria bule saat sesi live di media sosial.

Baru Nangis Usai Diceraikan Antonio Dedola, Nikita Mirzani Kini Pamer Kedekatan dengan Cowok Bule

Nikita Mirzani tampak melakukan video call dengan dua orang bule di tengah-tengah sesi live.

"OMG I miss you so much, guys. Why you don't answer my phone motherf***er? (OMG gue kangen baget. Kenapa gak mau jawab telepon gue?)," ucap Nikita Mirzani.

Ia pun memamerkan sosok pria bule itu ke hadapan netizen

Tampak dua sosok pria bule sedang menyantap makanan.

"Say hi to my friends (Bilang halo ke temen-temen)," sambungnya.