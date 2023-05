JAM TAYANG AC Milan vs Lazio, Siaran Langsung AS Roma vs Inter Milan, Live Liga Italia Malam Ini

JAM TAYANG AC Milan vs Lazio, Siaran Langsung AS Roma vs Inter Milan

TRIBUN-MEDAN.com - Sejumlah laga menarik Liga Italia akan tersaji mulai Sabtu (6/5/2023 malam ini hingga Minggu (7/5/2023) dinihari WIB.

Jangan lewatkan siaran langsung link live streaming AC Milan vs Lazio dan AS Roma vs Inter Milan.

Terdapat dua laga seru yang mempertemukan tim papan atas yang kini berebut posisi empat besar.

Laga AC Milan vs Lazio dan AS Roma vs Inter Milan akan menjadi sajian malam ini.

Pertempuran dua laga tersebut diprediksi berjalan sengit mengingat pentingnya raihan tiga poin.

Tiga poin sangat berarti bagi tim yang bermain karena penting dalam perebutan zona Liga Champions.

Sebagaimana misal pentingnya raihan tiga poin bagi AC Milan dan Lazio.

Duel AC Milan vs Lazio akan menjadi sajian laga pembuka pekan 34, dimana Rossoneri menjadi tuan rumah.

AC Milan selaku tuan rumah saat ini masih berada pada posisi keenam di tangga klasemen.

Dengan perolehan 58 poin, jumlah poin AC Milan sama dengan Atalanta dan AS Roma.

Di sisi lain, jarak poin antara AC Milan dengan Lazio selaku peringkat dua berselisih enam poin.

Lalu, jarak angka AC Milan dengan Inter Milan sebagai penghuni batas aman zona Liga Champions hanya terpaut dua angka saja.

Berkaca dari kondisi tersebut, kemenangan menjadi hal penting bagi AC Milan jika ingin menyelesaikan musim ini pada posisi empat besar.

Begitu pula dengan Lazio yang juga butuh tiga poin untuk mempersolid posisi kedua di klasemen.