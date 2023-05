Partisipasi Masyarakat Penting Terkait Kebijakan Kesehatan

TRIBUN-MEDAN.com - Hukum Kesehatan merupakan cabang ilmu hukum yang relatif baru berkembang di Indonesia.

Hukum Kesehatan merupakan cakupan dari aspek-aspek Hukum Perdata, Hukum Administratif, Hukum Pidana, dan hukum disiplin yang tertuju pada pada subsistem kesehatan masyarakat.

Hukum Kesehatan merupakan bidang hukum yang masih muda. Perkembangannya dimulai pada World Congress on Medical Law di Belgia 1967.

Perkembangan selanjutnya melalui World Congress of The Association for Medical Law yang diadakan secara periodik hingga saat ini.

Dalam jurnal ilmiah T Keizerina Devi Azwar dan Cashtry Meher berjudul Sejarah dan Politik Hukum Kesehatan di Indonesia, perkembangan Hukum Kesehatan di Indonesia dimulai dari terbentuknya kelompok studi untuk Hukum Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia//RS Ciptomangunkusumo di Jakarta pada 1982.

Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia (Perhuki) terbentuk di Jakarta pada 1983 dan berubah menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (Perhuki) pada Kongres I Perhuki di Jakarta 1987.

Perkembangan hukum kesehatan di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Pada 1960-an, terjadi pembentukan UU Kesehatan yang menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan kesehatan di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan kebijakan dan regulasi kesehatan yang dipengaruhi faktor politik dan perkembangan teknologi.

Politisasi dalam Hukum Kesehatan dapat berdampak pada pelayanan kesehatan yang tidak merata dan tidak merujuk pada kepentingan masyarakat.

Hukum Kesehatan mencakup komponen-komponen hukum bidang kesehatan yang bersinggungan satu dengan yang lainnya, yaitu Hukum Kedokteran/Kedokteran Gigi, Hukum Keperawatan, Hukum Farmasi Klinik, Hukum Rumah Sakit, Hukum Kesehatan Masyarakat, Hukum Kesehatan Lingkungan.

Tercetusnya hukum kesehatan di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke masa penjajahan Belanda.

Pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda menerapkan peraturan-peraturan kesehatan untuk mencegah wabah penyakit yang sering terjadi di Hindia Belanda (sekarang Indonesia).

Setelah Indonesia merdeka, masalah kesehatan tetap menjadi prioritas pemerintah dalam membangun negara.

Pada1948, dibentuklah Departemen Kesehatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kesehatan di Indonesia.