PREDIKSI AC Milan Vs Lazio Liga Italia Malam Ini, Lengkap Susunan Pemain, Skor, H2H, Link Streaming

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Italia malam ini akan menyajikan duel sengit antara AC Milan vs Lazio di pekan ke-34, Sabtu (6/5/2023).

Laga AC Milan vs Lazio di pekan ke-34 Liga Italia Serie A, digelar di Stadion San Siro, Sabtu (6/5/2023), Pukul 20.00 WIB.

Duel AC Milan vs Lazio menjadi salah satu laga big match di pekan 34 Liga Italia Serie A, selain AS Roma vs Inter Milan, dan Atalanta vs Juventus.

melibatkan pertarungan kunci dalam perebutan empat besar.

Duel AC Milan vs Lazio juga sangat berpengaruh terhadap perburuan tiket Liga Champion.

Tuan rumah AC Milan saat ini berada di luar zona kualifikasi Liga Champion, berdasarkan selisih gol, dengan Lazio di peringkat dua.

Pertarungan untuk lolos ke Liga Champions bisa berlangsung hingga akhir pekan terakhir Serie A musim 2022-23, dengan dua atau tiga tempat masih diperebutkan.

Napoli telah memastikan tempat mereka di turnamen musim depan, namun dua tempat tersisa masih belum ditentukan.

Pertandingan kandang AC Milan melawan Lazio akhir pekan ini dapat memiliki peran besar dalam penentuan tempat terakhir.

Dengan tim asuhan Stefano Pioli tidak terkalahkan di San Siro dalam tujuh pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Konsistensi di kandang seharusnya dapat membantu mereka, dengan Lazio kalah atas Torino dan Inter Milan di akhir bulan April.

Pasukan Pioli tampil solid, dan mungkin sedikit tidak spektakuler.

Di liga dan kompetisi Eropa tahun 2023, dengan gol menjadi hal yang penting bagi timnya.

AC Milan hanya mencetak delapan gol dalam tujuh pertandingan tak terkalahkan tanpa terkalahkan dengan tidak ada satu pun dari pertandingan tersebut yang menampilkan lebih dari 2,5 gol yang dicetak setelah 90 menit pertandingan.