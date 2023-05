Sosok Herlita Banurea, Camat Wanita Pertama di Kota Salak Pakpak Bharat, Punya Prinsip 'Clean Table'

TRIBUN-MEDAN.COM - Sosok Camat Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Herlita HI Banurea, SE, MAP.

Ia mulai menjabat sebagai Camat Salak sejak 1 Februari 2023.

Sosoknya ramah, murah senyum dan bersahaja.

Ia merupakan camat wanita pertama yang memimpin Kota Salak sebagai Ibu kota Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara.

Dedikasi yang tinggi dan totalitas adalah prinsipnya dalam mengemban tugas sebagai Camat Salak.

"Pelayanan paling berharga bukan soal besarnya materi dan nominal, tapi ketulusan hati dan keiklasan, hadir memberi solusi, senantiasa menyesuaikan diri dengan segala situasi, menjaga disiplin serta amanah yang saya emban,"ujarnya.

Diketahui, perempuan yang akrab di panggil dengan Bu Herlita ini adalah pribadi yang tak asing bagi kalangan warga Kota Salak.

Ia akrab dengan semua kalangan masyarakat, tokoh-tokoh, para pelajar, pemuka agama, dan lainnya.

Camat Salak Herlita Banurea di Kantornya (Diskominfo Pakpak Bharat)

Di sela kesibukannya memeriksa setumpuk dokumen di atas meja kerjanya di kantor Camat Salak, ia masih ramah terhadap tamu yang datang.

"Mohon maaf ya turang (saudara) yang baik, tadi saya harus berkeliling dulu, melihat-lihat kondisi Kota Salak, di bahagian mana kira-kira yang perlu pembenahan, perlu dirapikan. Yah, begitulah tugas seorang camat," ucap dia kepada tamunya.

Baginya, sesibuk apa pun, berkas yang di atas mejanya harus diselesaikan dengan secepat mungkin.

"Saya punya prinsip bahwa meja ini harus selalu bersih "clean table", setiap berkas yang masuk harus segera dibereskan, ini menjadi komitmen dan jaminan pelayanan kami di sini 'don't wait tomorrow what can you do to day', tidak menunda pekerjaan, selalu ada target untuk menyelesaikan semua surat-surat untuk dituntas kan pada hari itu juga,"jelasnya.

Selain melaksanakan pekerjaan dengan cepat dan tepat, Herlita HI Banurea juga gencar melakukan upaya pembersihan dan mempercantik wajah Kota Salak.

Upaya ini dia lakukan antara lain dengan mengajak segenap masyarakat Salak guna mengadakan gotong-royong setiap setiap Sabtu Pagi.