Prediksi Skor Everton vs Manchester City dan Arsenal Vs Brighton, Jadwal Liga Inggris MU vs Wolves

Jadwal Liga Inggris Minggu Ini: Everton Vs Manchester City hingga Arsenal Vs Brighton. Erling Haaland sudah cetak rekor 35 gol di Liga Inggris 2022-2023 bersama Manchester City

TRIBUN-MEDAN.COM - Chelsea vs Nottingham Forest. Everton vs Manchester City, hingga Arsenal vs Brighton termasuk dalam jadwal Liga Inggris minggu ini.

Dalam jadwal Liga Inggris minggu ini, terdapat beberapa pertandingan menarik.

Berikut ini jadwal Liga Inggris minggu ini, mulai Selasa (9/5/2023) dini hari.

Disinyalir, laga Liga Inggris minggu ini bakal berlangsung panas karena Manchester City dan Arsenal berebut poin untuk menjadi jawara Liga Inggris musim ini.

Everton akan menantang Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris hari Minggu (14/5/2023).

Tuan rumah Everton akan berusaha membawa pulang poin dengan mengalahkan Manchester City.

Duel Everton vs Manchester City diprediksi berlangsung sengit muali pukul 20:00 WIB.

Pasalnya, Man City bertekad merebut poin demi mengamankan titel juara Liga Inggris musim ini.

Sementara itu, laga seru lainnya adalah Arsenal Vs Brighton.

Arsenal akan bertanding melawan Brighton dalam lanjutan Liga Inggris hari Senin (15/5/2023)

Arsenal Vs Brighton diprediksi berlangsung sengit muali pukul 00:30 WIB.

Simak jadwal selengkapnya, dikutip Tribun dari premierleague.com:

Selasa, 9 Mei 2023

- Nottingham Forest vs Southampton (live di Vidio.com, pukul 02.00 WIB/04.00 WIT)