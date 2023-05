Prediksi Skor Real Madrid vs Manchester City Semifinal Liga Champions, Live SCTV Madrid vs Man City

TRIBUN-MEDAN.COM - Big match Real Madrid vs Manchester City akan tersaji di babak semifinal Liga Champions leg 1, Selasa (9/5/2023) waktu setempat atau Rabu (10/5/2023) dini hari WIB.

Duel Real Madrid vs Manchester City bakal berlangsung sengit dan jadi tontonan menarik olahraga sepak bola tengah pekan ini.

Inilah info jelang laga Real Madrid vs Manchester City di Liga Champions lengkap dengan prediksi skor, susunan pemain dan head to head.

Manchester City akan bertanding melawan tim kuat pada laga leg pertama semifinal Liga Champions 2022-2023.

Duel antara Real Madrid vs Manchester City akan digelar di Santiago Bernabeu, Selasa (9/5/2023) waktu setempat atau Rabu pukul 02.00 WIB.

Keseruan duel Real Madrid vs Manchester City disiarkan langsung SCTV.

Selain dapat ditonton via siaran langsung SCTV di televisi, menonton Real Madrid vs Man City di Semifinal Liga Champions bisa via HP di live streaming TV Online via Live Streaming Vidio.com premier.

Menghadapi Real Madrid, Erling Haaland punya misi untuk mengukir 1 rekor bersama Manchester City di Liga Champions.

Haaland bisa menjadi pemain dari klub Liga Inggris yang paling banyak mencetak gol dalam satu musim di kompetisi tertinggi klub Eropa.

Dilansir BolaSport.com dari Goal Internasional, Haaland sudah mengemas 12 gol di Liga Champions musim ini.

Jumlah tersebut membuat dia menyamai catatan milik Ruud van Nistelrooy bersama Manchester United.

Van Nistelrooy membuat 12 gol untuk Setan Merah di Liga Champions 2002-2003.

Baca juga: Lionel Messi Main? Bocoran Jadwal Duel Timnas Indonesia vs Argentina Tahun 2023 di FIFA Matchday

Baca juga: Live Streaming Al Nassr vs Al Khaleej Liga Arab Saudi, Ronaldo Main? Prediksi Al Nassr vs Al Khaleej

Jumlah tersebut menjadi yang paling banyak yang pernah dilesakkan oleh pemain dari Premier League dalam satu musim.

Dengan demikian, Haaland hanya butuh 1 gol saja untuk melewati catatan milik Van Nistelrooy.