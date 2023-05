BERITA Chelsea: Bakal Dapatkan Sponsor, Pochettino Calon Pelatih, Incar Gavi dari Barcelona

TRIBUN-MEDAN.com - Chelsea dilaporkan akan mendapat sponsor baru, dan berpeluang datangkan Mauricio Pochettino hingga Gavi dari Barcelona.

Chelsea dilaporkan sedang dalam pembicaraan dengan perusahaan jasa keuangan multinasional Jerman, Allianz, untuk menjadi sponsor baru di seragam tanding mereka.

The Blues mencari sponsor baru karena kesepakatan mereka dengan perusahaan seluler Three berakhir pada musim panas, Juni ini.

Menurut jurnalis CBS, Ben Jacobs, pemilik Chelsea, Todd Boehly dan rekannya sedang melobi Allianz.

Namun, perusahaan raksasa dari Jerman itu bukan satu-satunya opsi yang dimiliki The Blues.

Todd Boehly dilaporkan juga menjajaki kerjasama dengan beberapa perusahaan besar lainnya lantaran manajemen The Blues menginginkan nilai sponsor yang lebih besar dari yang diterima dari sponsor saat ini.

Chelsea disebutkan punya nilai kontrak sebesar 40 juta poundsterling atau setara Rp 744,35 Miliar per musim dengan Three saat ini.

Dalam kolom mingguannya di Si & Dan TalkChelsea, Jacobs menjelaskan, Chelsea punya perspektif baru soal calon sponsor yang bakal terpampang di bagian dada seragam tanding mereka.

"Hampir deal (kesepakatan sponsor baru di jersey Chelsea). Klub telah melihat berbagai pilihan. Mereka mencari mitra yang imersif dan global daripada hanya pihak yang membayar agar logo terpasang di baju mereka."

Dia menambahkan:

"Maksud saya, Chelsea menginginkan sponsor utama yang menawarkan keuntungan klub dan penggemar yang lebih luas dan memiliki lebih banyak penonton global. Dan biasanya, Anda mempersempitnya (kriteria yang bisa menjangkau pasar lebih luas) menjadi bank atau asuransi, mobil, maskapai penerbangan, dan teknologi raksasa. Pasti ada beberapa pembicaraan dengan Allianz. Chelsea berharap untuk mengikat sesuatu lebih cepat daripada nanti sehingga mereka bisa mendapatkan semua aset bersama sebelum peluncuran musim baru."

Disebutkan, Three menjadi brand tidak populer di kalangan penggemar The Blues karena mayoritas tidak menyukai logo itu di bagian depan seragam bertanding The Blues.

Pochettino Kejar Gavi

Seiring kabar perkembangan seputar sponsor baru yang bisa jadi sumber uang untuk belanja pemain, Chelsea dilaporkan segera menunjuk Mauricio Pochettino sebagai pelatih anyar musim depan.