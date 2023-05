Deklarasikan Zero Halinar, Lapas Narkotika Langkat Kemenkumham Sumut Laksanakan Razia Blok Hunian

Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Deklarasikan Zero Halinar dan Berkomitmen dengan melakukan razia blok hunia Warga Binaan Pemasyarakatan, Selasa (29/05/2023).

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Deklarasikan Zero Halinar dan Berkomitmen. Kegiatan ini dimulai dengan pelaksanaan apel kesiapan petugas serta pengarahan dari Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Urip, selanjutnya tim yang sudah dibagi bergerak menuju ke lokasi blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Urip menyampaikan bahwa pada saat penggeledahan untuk bersikap humanis dan ramah kepada para WBP, Selasa (29/05/2023).

“Tetap jaga sopan santun dan bersikap humanis kepada WBP yang akan digeledah serta dalam pelaksanaan untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban,” ucap Urip.

“Hal ini juga sebagai deteksi dini lapas se-Indonesia khususnya Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam bidang keamanan serta implementasi 3 kunci pemasyarakatan maju plus back to basic serta mewujudkan Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat Zero Halinar (Handphone, Pungli, dan Narkoba),” pungkasnya.

Dalam giat razia ini ditemukan barang-barang terlarang seperti charger handphone, earphone, sendok stainless, dan lain-lain. Barang-barang tersebut akan didata terlebih dahulu untuk selanjutnya dimusnahkan. Kegiatan pemusnahan barang bukti dibuka oleh Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, Alexa dan diikuti oleh Pejabat Struktural dan Jajaran Petugas serta disaksikan oleh Warga Binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat. Barang bukti hasil razia berupa Handphone, baterai, sajam, charger HP, Kabel-kabel, headset, korek gas dan beberapa benda terlarang lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, Alexa menyampaikan bahwa kegiatan pemusnahan barang bukti merupakan pemenuhan target kinerja dan upaya untuk mewujudkan Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat Zero Halinar.

Kalapas juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen penuh dalam upaya pencegahan Narkoba, khususnya di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat. “Kita akan selalu bergerak, menciptakan Kamtib yang baik, semoga kedepannya Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat terbebas dari Halinar” ujar Kalapas.

Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat menunjukkan keseriusan untuk mewujudkan Lapas yang bebas dari peredaran handphone, pungli dan narkoba (Halinar). Ditandai dengan dilaksanakannya Deklarasi Zero Halinar yang diikuti oleh seluruh pegawai dan WBP Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat. Dalam kegiatan ini dilakukan pembacaan deklarasi oleh perwakilan pegawai dan WBP.

Deklarasi Zero Halinar ini merupakan komitmen bersama seluruh pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya untuk pegawai, Deklarasi Zero Halinar ini juga menjadi komitmen bagi seluruh WBP agar berkomitmen untuk tidak memiliki barang-barang terlarang seperti handphone dan narkoba.

Dalam kegiatan ini, Kalapas Narkotika Kelas IIA Langkat menyampaikan kepada seluruh pegawai agar melaksanakan tugas dengan jujur dan amanah. Hindari melakukan pungutan liar atau bahkan memfasilitasi peredaran handphone dan narkoba di dalam Lapas, karena sanksi yang akan diberikan sudah jelas dan tidak main-main. Kegiatan deklarasi diakhiri dengan Penandatanganan Komitmen Bersama untuk mewujudkan Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat Zero Halinar (Handphone, Pungli dan Narkoba). (*)